De la Fuente se desmarca de las maniobras de la RFEF para presionar a Hermoso y salvar a Rubiales

Luis de la Fuente se desmarca de las maniobras de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para intentar exculpar a Luis Rubiales tras su beso forzado a Jennifer Hermoso. El actual entrenador de la selección masculina ha declarado este martes como testigo en el juicio contra el expresidente de la RFEF en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, donde ha negado su participación en la maquinaria que puso en marcha el entorno de Rubiales tras la presunta agresión sexual.

El seleccionador ha afirmado que se enteró del beso en el avión de vuelta tras la final del Mundial en Australia, pero que no fue consciente de la "dimensión" de lo sucedido hasta que llegaron a España. Además, niega haberse enterado de nada sobre un comunicado durante el trayecto.

"Después de más de 36 horas sin dormir, comprenderá que venía muy cansado y centrado en lo que quería. Descansar, leí, vi películas... No vi nada", ha esgrimido De la Fuente, que ha negado que escuchara hablar sobre un comunicado durante el vuelo, a pesar de que en la fase de instrucción sí admitió haberlo hecho, como ha recordado ahora la Fiscalía. "Rotundamente no", ha aseverado sin embargo.

También niega haber estado en la reunión que se celebró en el despacho de Rubiales en la RFEF el 25 de agosto, que la jefa de prensa de la selección femenina, Patricia Pérez, describió la víspera como una "encerrona" por parte de la directiva, en la que el entonces presidente habría puesto palabras en su boca para intentar minimizar el beso no consentido de cara a la investigación interna. Una reunión en la que varios testigos sitúan a De la Fuente, que sin embargo sostiene que estaba "en otro despacho colindante".

Fiscalía no descarta pedir su imputación por mentir

La fiscal ha hecho hincapié en esta contradicción. Y es que otros testigos sí han declarado que De la Fuente estuvo en la "encerrona" a Pérez, entre ellos el psicólogo de la selección femenina, Javier López Vallejo, que ha declarado justo después de él y ha confirmado que, efectivamente, el actual seleccionador sí estaba en esa reunión. El juez ha acabado zanjando el asunto indicando a la fiscal y a las acusaciones que siempre pueden pedir su imputación por falso testimonio.

De hecho, según ha podido saber laSexta, la fiscal, Marta Durántez, no descarta pedir la imputación de Luis de la Fuente y otros testigos por falso testimonio tras las declaración de este martes. En todo caso, quiere escuchar toda la prueba practicada y decidirá cuando eleve a definitivas sus conclusiones y presente su informe.

El magistrado, de hecho, ha perdido la paciencia durante las preguntas del abogado de Hermoso al seleccionador. "Es un testigo que lleva 10 minutos diciendo que no sabe nada y nos hemos empeñado en decir que es un mentiroso. Continuemos. Que no digo que no lo sea, que no lo sé, pero queréllense si consideran que miente en juicio", ha instado.

Lo cierto es que el juez José Manuel Fernández Prieto ha protagonizado enfrentamientos con todas las partes en varias ocasiones de esta segunda sesión del juicio, también con la fiscal y la abogada de Rubiales, pero sobre todo con otro de los testigos, Pablo García Cuervo, ex responsable de prensa de la RFEF, a quien ha afeado que se estaba dirigiendo al tribunal con "chulería".