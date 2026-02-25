Un informe del servicio secreto admite que seis de sus agentes estuvieron implicados en el golpe del 23F

Los detalles Según el documento, desclasificado por el Ministerio de Defensa, los seis agentes "o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero" o "planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto".

Seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, antecedente del CNI, "participaron activamente" en el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y lo intentaron encubrir, según se desprende de los documentos desclasificados por el Gobierno.

Según el documento, desclasificado por el Ministerio de Defensa, los seis agentes "o bien conocían los hechos antes del 23 de febrero" o "planificaron un apoyo operativo que llevaron a efecto" y "posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos" durante aquella jornada.

La documentación menciona al capitán Francisco García Almenta, al capitán Vicente Gómez Iglesias, al sargento Miguel Sales, al cabo Rafael Monge Segura y al cabo José Moya Gómez y de ellos se dice que "conocían los hechos concretos antes de que ocurrieran".

Además, se alude al comandante José Luis Cortina, que dirigía la unidad de élite del CESID y que fue absuelto en el juicio del 23F. Puede leerse que "no está comprobado" que supiera sobre el intento de asonada, "pero hay indicios de que así fuera". En cualquier caso, "no se conoce ninguna actividad directa del comandante Cortina en relación con los hechos", reza el papel.

No se tiene constancia de que otros miembros del AOME lo supieran con antelación, agrega el archivo, pero al margen se conoce que algunos miembros de la unidad posteriormente adoptaron posturas de solidaridad con los que tuvieron participación.

En concreto, según el relato de las actuaciones de estos agentes el 23F expuesto en los documentos, "el capitán García Almenta dispuso de los medios, emisores, receptores y vehículos y los distribuyó al sargento Miguel Sales, al cabo Rafael Monge y al cabo José Moya Gómez para el apoyo de la columna que se dirigió a las Cortes".

Además, "el capitán Gómez Iglesias se mantuvo en contacto con el capitán García Almenta y dirigió al cabo Rafael Monge en la marcha hacia el Congreso". De su lado, "el sargento Sales Maroto y el cabo Moya Gómez realizaron misiones de control en la zona del Congreso".

Actuaciones posteriores al 23F

Sobre las actividades posteriores al intento de golpe de Estado, el documento revelado informa de que en la AOME "se dio orden de activar la 'Operación Míster'", mediante la cual "se corrigieron fechas" para "justificar" los movimientos del personal de la unidad el 23F, tras una reunión a la que Cortina convocó a García Almenta, Sales Maroto y Monge Segura.

La dirección del CESID ordenó "un informe con carácter no judicial" para tratar de esclarecer lo ocurrido en la AOME el día de marras, en virtud del cual y de las posteriores declaraciones ante el juez instructor de la causa del 23F "se comprobó" que había "contradicciones" en las declaraciones de García Almenta, Gómez Iglesias, Monge Segura y Sales Maroto. Tras eso, por orden de la dirección del CESID, Cortina y los citados "causan baja" en la AOME.

El documento informa de otros hechos sucedidos con posterioridad a los expuestos. Destaca que, tras la salida de Cortina y los otros mandos de la unidad, se registran "faltas de disciplina y lealtad" con los nuevos mandos "al solidarizarse con los que habían sido dados de baja". De hecho, llegaron a reunirse con ellos "a pesar de la orden expresa de no hacerlo". Esto condujo a la expulsión de otros cuatro agentes.

Cortina salió del Ejército tras el proceso judicial del 23F y se dedicó a labores de asesoría, seguridad y en el sector armamentístico. Además, Gómez Iglesias fue procesado, condenado y posteriormente indultado.

El documento aclara el destino de los demás: García Almenta no fue procesado y fue destinado al Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON); Monge pasó al Servicio de Información de la Guardia Civil; Moya causó baja en la Guardia Civil tras ser expulsado del CESID; y Sales fue destinado al DCI.

