La aplaudida respuesta de Yolanda Díaz al PP por acusarla de hacer caso a la "casta sindical": "Represento la dignidad de la gente trabajadora"

Los detalles La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha dado muestra en el Congreso de su fuerza a la hora de debatir frente a la oposición. Ante un PP que la ha acusado de dar provilegios a la "casta sindical", ella ha puesto en valor su trabajo por el publo y los trabajadores.

Yolanda Díaz, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recibido hoy los aplausos generalizados de la izquierda tras defender que representa a "la dignidad de la gente trabajadora" después de que el PP le haya acusado de hacer caso exclusivamente a la "casta sindical".

Ha sido en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, donde el diputado popular Jaime de Olano ha acusado a la también ministra de Trabajo de vivir como "una comunista rica", utilizar "palabrería hueca" y haber fracasado en sus políticas. "Solo hace caso a la casta sindical", le ha reprochado Olano, quien también ha cuestionado el feminismo de la vicepresidenta por no haberse pronunciado sobre la segunda denuncia por acoso sexual contra el que fuera director operativo de la Policía Nacional José Ángel González ni la nueva querella conocida hoy contra el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón.

Visiblemente enfadada, Díaz ha exigido respeto al parlamentario del PP y le ha instado a retirar su "grave" afirmación sobre la "casta sindical". "No hay casta sindical en España, pida perdón", le ha conminado la vicepresidenta del Gobierno, quien ha recalcado que ella "representa la dignidad de la gente trabajadora de este país", mientras que el PP representa a quienes explotan a los trabajadores, no pagan impuestos, a los fondos buitre y a quienes privatizan la sanidad.

Unas palabras que han recibido el aplauso de las bancadas de la izquierda y que, según ha señalado después el secretario general del PP, Miguel Tellado, en su turno de pregunta "ha sonado a despedida", en alusión al proceso de unificación abierto en los partidos a la izquierda del PSOE.

Y en ese punto tenía razón el 'popular'. POco después, laSexta ha avanzado la carta en la que Yolanda Díaz anunciaba que no liderará el nuevo Sumar tras esta legislatura.

