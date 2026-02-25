¿Por qué el sumario del juicio del 23F no está entre los archivos desclasificados del intento de golpe de Estado?

El Gobierno ya ha adelantado que el sumario no se desclasificará: se trata de un conjunto de 89 legajos, que incluyen entre otras cosas la causa original que se instruyó y que enjuició en el Consejo Supremo de Justicia Militar o los expedientes personales de los procesados.

A la espera de que se publiquen los archivos desclasificados del 23F, son muchos los que han especulado con la posibilidad de que se 'libere' la información del juicio posterior a la intentona golpista. Porque sí, el sumario es una de las grandes incógnitasde lo que ocurrió aquel 23 de febrero de 1981, junto al papel del rey o las conversaciones del Gobierno. El periodista Pedro G. Cuartango, de hecho, considera estos documentos como los más importantes... pero a priori no se encontrarán entre los archivos desclasificados.

"Soy de las pocas personas que los ha visto. Están en el archivo del Tribunal Supremo. Pedí que me los enseñaran y efectivamente están allí. Doy fe. Pero nadie ha tenido acceso a ese sumario, y creo que es fundamental. Es la base. Lo primero que hay que hacer es acceder al sumario", ha señalado el periodista. Es, probablemente, uno de los documentos que más interés generan entre los españoles. En 2021, el Tribunal Supremo publicó por primera vez algunas imágenes del expediente judicial, a raíz del 40.º aniversario de la intentona golpista, pero siguen siendo documentos no abiertos al público general.

El sumario se conserva en un depósito acorazado, en el archivo central de Tribunal Supremo, junto a otros expedientes de valor histórico. Está compuesto por un total de 89 legajos, que incluyen la causa original que se instruyó y que enjuició en el Consejo Supremo de Justicia Militar, el recurso de casación tramitado en el Tribunal Supremo, los expedientes personales de los procesados, grabaciones y cintas, los expedientes de indulto y las piezas separadas.

Sólo la causa original, procedente del Consejo Supremo de Justicia Militar, ocupa 17 legajos, que equivalen a 43 tomos, en total, 12.854 folios. Además de los documentos originales, el Tribunal Supremo cuenta con una copia digitalizada de toda la causa. Hasta ahora, el sumario del 23F es accesible en virtud del artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que "los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la ley", y hasta 2021, sólo habían sido autorizadas para consultar el sumario con fines de investigación periodística o histórica una decena de personas.

¿Y por qué no se desclasifica el sumario del juicio? Porque no es un documento clasificado, sino que está custodiado por el Tribunal Supremo y es "accesible", según el Gobierno, en los términos fijados por el Poder Judicial.

