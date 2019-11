El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha asegurado que el juicio de la denominada pieza política del caso de los ERE, en el que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada, se ha visto "condicionado" por un "clima de presunción de culpabilidad" generado desde la instrucción de la causa. "Desde mi punto de vista el proceso no se ha aislado de esto", ha afirmado.

Chaves se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en la cadena Ser en su primera valoración pública tras la condena de la pieza política de los ERE, que ha calificado como "injusta" por lo que recurrirá ante el Tribunal Supremo con la confianza de que "se haga justicia".

"Me he visto sorprendido por esta sentencia. No conozco los procedimientos porque no los tengo que conocer", ha añadido.

El expresidente andaluz ha reconocido una "responsabilidad política" en el caso ERE que asumió "en su momento" con la baja en el PSOE y la dimisión como diputado y ha admitido que "es posible" que se equivocase "en las personas y a la hora de vigilar", pero ha querido dejar claro en ningún momento pudo "apreciar ilegalidad ni menoscabo de fondos públicos" porque no hubo aviso en este sentido de la Intervención General al Consejo de Gobierno.