La 'ley de nietos' explicada en un minuto: una medida para reparar a familiares de exiliados que el PP usa para acusar a Sánchez de "fabricar" votantes

Los detalles Es una norma incluida dentro de la Ley de Memoria Democrática. Se planteó como una manera de reparar, de honrar a los exiliados del siglo XX español, a través de sus hijos y nietos. Desde entonces, estos tienen derecho a pedir la nacionalidad española.

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha superado las expectativas con 1,3 millones de solicitudes. Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha difundido la falsa idea de que los regularizados podrán votar, lo cual es incorrecto ya que no tienen la nacionalidad. Feijóo también ha criticado la 'ley de nietos', que permite a los descendientes de exiliados españoles obtener la nacionalidad, alegando que incrementa el censo electoral. Aunque se han presentado 2,5 millones de solicitudes, solo 545.000 han sido aprobadas. Esta ley busca reparar a los exiliados del siglo XX y es similar a iniciativas en otros países europeos.

Estamos ante las últimas horas para poder entrar en el proceso de la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este martes es el último día y ya la han solicitado 1,3 millones de personas. Se han superado, y por mucho, las previsiones iniciales y el Gobierno tiene ahora tres meses para resolver cada expediente.

Dato importante a aclarar, sobre todo tras las polémicas palabras de este lunes del líder del PP, de Alberto Núñez Feijóo. Los regularizados no van a poder votar, porque no tienen la nacionalidad. Este es uno de los muchos bulos que ha difundido la derecha desde el anuncio de la regularización extraordinaria de migrantes. Un bulo que hoy Fejóo ha vuelto a airear al acusar a Sánchez de manipular el censo.

"Aquí hay una ingeniería electoral", ha asegurado Feijóo abriendo el melón del voto de los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos'. "Consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto, a través de una nacionalización y de un pasaporte español [...] como los actuales no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando electorado, me salen las cuentas", ha asegurado el líder popular.

Ante esta nueva polémica, es importante saber qué es exactamente la 'ley de nietos' y en qué consiste. Porque para destapar las mentiras, los bulos y las fake news, no hay nada mejor que la información real. Hay que entender primero, para luego poder opinar.

¿Qué es la 'ley de nietos'?

Realmente, la bautizada como 'ley de nietos' es una norma incluida dentro de la Ley de Memoria Democráticala Ley de Memoria Democrática. Se planteó como una manera de reparar, de honrar a los exiliados del siglo XX español, a través de sus hijos y nietos.

Cuando se aprueba la primera ley de memoria de España, se decide que los hijos y nietos de los exiliados, de los que tuvieron que salir de España por la Guerra Civil o por la dictadura de Francisco Franco, debían tener el derecho a tener la nacionalidad española. En este momento, hubo mucha gente que ni se enteró de la aprobación de esta medida, por lo que se quedaron fuera.

Ya con la segunda Ley de Memoria Democrática, se ampliaron los casos para obtener la nacionalidad. Además, en el procedimiento se fue más laxo a la hora de pedir pruebas de exilio político, porque no siempre se puede tener una prueba de ser una persona perseguida políticamente. Más si estás viviendo una dictadura.

Entre unas cosas y otras, hay casos de hasta bisnietos que han conseguido la nacionalidad española porque sus familiares se exiliaron al extranjero y allí nacieron ellos.

Suele haber tres motivos, principalmente, para pedir la nacionalidad mediante esta vía. El primero es sentimental, por mantener el vínculo con el legado familiar. Hay otro motivo preventivo y minoritario, que tiene que ver con tener un pasaporte europeo en caso de que se pongan las cosas complicadas en tu país.

Y, por último, existe un motivo práctico: el futuro de los hijos. El pasaporte español y la nacionalidad facilitan y agilizan los trámites para que los hijos obtengan la residencia y los papeles. Es decir, hace que sea más fácil porder trabajar o estudiar en Europa.

¿La 'ley de nietos' solo existe en España?

Este tipo de normas, que permiten solicitar la nacionalidad a los descendientes de personas exiliadas, no solo se ha desarrollado en España. En Europa hay algo similar en muchos de los países que hayan tenido un pasado autoritario, dictatorial o bélico. Es el caso de Alemania o de Italia. Ambos países han tenido su 'ley de nietos'.

Incluso en España hubo una 'ley de tataranietos'. El Partido Popular permitió dar la nacionalidad a los descendientes de los judíos españoles expulsados ​​en 1492. Con esta norma se han beneficiado 74.449 personas.

¿Cuánta gente se ha beneficiado con la 'ley de nietos'?

Según ha asegurado Alberto Núñez Feijóo, el censo se ha incrementado en 2,5 millones de personas, pero eso no es así. Feijóo ha confundido las solicitudes presentadas con las aprobadas.

Porque se han presentado 2,5 millones, pero por ahora, ocho meses después de cerrarse el plazo, solo se han aprobado 545.000.

¿Pueden votar los acogidos a la 'ley de nietos'?

Una vez que ha aprobado la solicitud, esa persona es española. Al tener la nacionalidad, puede votar. Es más, ellos son los que eligen dónde porque, al no haber nacido en España, no tienen una circunscripción asignada.

Cuando se inscriben en el censo, cuando se les empadrona, se les pregunta dónde quieren figurar. Lo normal es que pidan la provincia de donde eran sus abuelos, pero pueden pedir otra. La que quieran.

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