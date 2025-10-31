Ahora

"Ayudar, ayudar y ayudar"

"Estuvimos desde el minuto dos porque no pudimos desde el uno": los voluntarios de la DANA, una pieza fundamental tras el desastre

Los detalles Entre otros vecinos, Salva tuvo claro que quería ayudar a los afectados y lo hizo en forma de comida. Preparó 100 raciones diarias durante cuatro meses que repartió en el municipio de Catarroja.

Voluntarios limpian los desperfectos ocasionados por la DANA, a 4 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España).
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La catástrofe de la DANA, que cumplió un año este miércoles, se cobró las vidas de cientos de personas y causó daños irreparables en diferentes puntos del país, sobre todo, en la Comunidad Valenciana. Estos doce meses, los ciudadanos han intentado recuperarse y volver a su rutina, algo que no hubiera sido posible sin la ayuda de los miles de voluntarios que aportaron su granito de arena tras el desastre.

"Estuvimos desde el minutodos porque no pudimos desde el uno", asegura un ciudadano. Entre otros vecinos, Salva tuvo claro que quería ayudar a los afectados, y lo hizo en forma de comida. Preparó 100 raciones diarias durante cuatro meses.

"Las llevábamos a medio día, sobre las 13:00 o 14:00 horas, a Catarroja", asegura este hombre, que conseguía acceder a zonas donde la mayoría no podía en aquellos días gracias a un tractor. "Era un triunfo poder llegar más allá de Catarroja porque era como una guerra sin bombas, era un caos".

A su vez, Salva destaca la ayuda recibida por parte de gente que "lo dejó todo", por desplazarse hasta allí: "Les preguntaba, ¿por qué has venido? y me decían 'para ayudar'".

"Venía para cinco días y me terminé quedando más tiempo. He seguido bajando porque hemos creado vínculos con muchas familias que nos acogieron", sostiene otro voluntario.

Después de un año de reconstrucción y esperanza, la palabra que más resuena en muchos de los afectados, tal y como aseguran, es "ayudar, ayudar y ayudar". "Lo volvería a hacer sin pensar", es la respuesta de los voluntarios.

