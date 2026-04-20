García Aller, sobre el pacto PP-Vox en Extremadura: "Feijóo y Juanma Moreno lo ponen como ejemplo de lo que no quieren para Andalucía"

La periodista Marta García Aller analiza cómo el acuerdo PP-Vox en Extremadura puede influir o no en las próximas elecciones autonómicas, las de Andalucía, que van a celebrarse el próximo 17 de mayo. En el vídeo, los detalles.

Tras el polémico acuerdo, con tintes racistas, de PP-Vox en Extremadura, la periodista de 'El Confidencial', Marta García Aller, recuerda que "María Guardiola adelantó las elecciones para depender menos de Vox y ha acabado dándole una vicepresidencia y dos consejerías". "Y no dos consejerías cualquiera, sino dos que entran de lleno en esa guerra cultural que ayudan a Vox en su estrategia: Familia y Agricultura", añade.

El acuerdo, por otra parte, no dice nada de la violencia de género: "Es lo más parecido a una victoria que podría decir María Guardiola, que era la que decía que era intolerable pactar con Vox y que es exactamente lo que ha hecho", reacciona la periodista.

Ahora, las miradas están puestas en las próximas elecciones, las de Andalucía, que van a celebrarse el 17 de mayo, este pacto: "Qué mal timing para Juanma Moreno, justo en un momento en el que Vox necesitaba oxígeno y en un momento en el que tenía fácil el presidente de la Junta aspirar a esa revalidación de la mayoría absoluta, precisamente apuntando a Vox como un bloqueo".

Esto es, "esa idea de que votar a Vox es votar un lío porque votar algo que entorpece que gobierne la derecha", aclara la periodista, señalando algo que ya hemos visto en esta precampaña de las elecciones andaluzas: "A Juanma Moreno y a Feijóo poner como ejemplo ese acuerdo de PP-Vox [en Extremadura] de lo que no quieren para Andalucía".

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