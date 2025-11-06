Toñi, la víctima de la DANA que ha conseguido el aplauso de PP y Vox: "Quería que mi comparecencia valiese la pena"

En la tercera sesión de la comisión de investigación sobre la DANA, Toñi García, que perdió a su marido e hija, ha logrado, al fin, tras su intervención, el aplauso de PP y Vox, algo inédito en jornadas anteriores. En el vídeo, los detalles de su entrevista.

La voz y el dolor de las víctimas han vuelto a hacerse escuchar este jueves en el Congreso de los Diputados en la tercera sesión de la comisión de investigación sobre la tragedia de la DANA de aquel fatídico 29 de octubre que se llevó la vida de 229 personas.

Una de esas voces que se han escuchado ha sido la de Antonia 'Toñi' García García, que perdió a su marido y a su hija. Toñi ha tenido una intervención llena de verdad, emotividad y mensajes lapidarios contra Carlos Mazón. Al fin ella ha conseguido el aplauso de PP y Vox, cosa que no había ocurrido con otras víctimas en las dos jornadas previas de esta comisión de investigación.

Ha sido ella misma quien ha pedido a Miguel Ángel de la Rosa (PP) y a Ignacio Gil Lázaro (Vox) que la aplaudiese al final de su intervención "si de verdad querían aunar esfuerzos" con las víctimas, pero al menos ha conseguido ese aplauso que ha faltado en otras ocasiones y que tanto ha dolido a las víctimas.

En una entrevista posterior con Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo, Toñi ha contado cómo ha sido ese momento: "Como decimos los valencianos, ha sido 'pensatifec', no lo llevaba previsto. En mi comparecencia, primero, he querido que se conocieran quién era Miguel Carpio García (su marido) y Sara Carpio García (su hija), luego, en una segunda parte, he narrado los hechos tal como ocurrieron el 29 de octubre y al finalizar mi comparecencia tenía la necesidad de vernos a todos unidos y aunando esfuerzos para el mismo objetivo: conseguir verdad y justicia. Se lo debíamos a los fallecidos".

Porque no podía creerme, confiesa Toñi, que ante el dolor y la desgracia todas sus señorías no fueran sensibles a estos hechos. Me negaba a creer que no fueran empáticos con las víctimas, confiesa Toñi, recordando el dolor que le supuso que no todos los diputados aplaudiesen (PP y Vox no lo hicieron) a Dolores, que perdió a su marido y a sus dos hijos tras su comparecencia en el Congreso: "Me partió el alma".

Por ello, admite Toñi, "los he conducido y los he llevado a ese aplauso, porque necesitaba el apoyo para que mi declaración de hoy tuviera sentido". Y sí, Toñi al fin ha logrado esa unidad porque al finalizar su declaración, todos, absolutamente todos los diputados de todos los partidos se han acercado a abrazarla y darle su apoyo y respeto.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención en Al Rojo Vivo donde también pide políticas de acción para que no vuelva a pasar la tragadia de la DANA de aquel 29 de octubre, porque "el cambio climático va a más y a peor" y "tenemos que estar preparados".

