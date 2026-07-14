Leticia de la Hoz rompe a llorar ante el juez y niega haber cobrado del PSOE para la defensa de Koldo García

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar este martes como imputada en el caso Leire

Los detalles Según fuentes presentes en la declaración, Leticia de la Hoz ha asegurado ante el juez que todo lo que ha dicho Carmen Pano es falso. Niega ser la abogada del PSOE y haber cobrado del partido para la defensa de Koldo García.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, se ha roto este martes y se ha puesto a llorar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en su declaración como imputada en el 'caso Leire Díez'.

Según fuentes presentes en la declaración, Leticia de la Hoz ha asegurado que todo esto es una "represalia por la trama de hidrocarburos". "Para un abogado estar imputado es algo muy grave. ¿Cómo se restituye ahora mi reputación como letrada?", ha dicho la abogada ante el juez.

Leticia de la Hoz se ha acogido al secreto profesional para no aclarar quien pagó la defensa de Koldo. Además, ha señalado que Carmen Pano miente, que la empresaria estaba dolida porque perdió una comisión del 3% de 12 millones y necesitaba dinero.

El pasado 29 de junio, Carmen Pano ratificó ante el juez Pedraz la versión que dio ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, insistiendo en que recibió una oferta de 250.000 euros por parte de Letizia de la Hoz para que cambiase su versión sobre que había entregado 90.000 euros en efectivo en dos bolsas en la sede del PSOE.

Es más, Pano concretó que esa cuantía ofrecida por la defensa del exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes se desglosaría en 25.000 euros para gastos de la boda de su hija, el alquiler de su casa por un periodo de entre cinco y siete años y 15.000 euros para que se comprara un coche su chófer, Álvaro Gallego.

Según fuentes presentes en la declaración, Leticia de la Hoz ha asegurado ante el juez que todo lo que ha dicho Pano es falso. Así, ha indicado que no hay grabación de esas reuniones y que no hablaron de hidrocarburos ni negocios. "Ni el PSOE ni nadie me pidió que hablara con ella de las bolsas", ha señalado.

En este línea, la abogada de Koldo García ha apuntado que "hay contradicciones en Pano" ya que primero dijo que le ofreció 50.000 y luego 250.000. También ha negado ser la abogada del PSOE y haber cobrado del partido para la defensa de Koldo García.

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