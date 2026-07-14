El PSOE mantiene que David Sánchez es inocente y que su único delito es ser "hermano de un presidente progresista"

Imagen de archivo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia de Badajoz el pasado 28 de mayo.

Los detalles En el PSOE se preguntan por "cuánto tiempo más" se va a seguir haciendo daño a la familia del presidente y también perjudicando la imagen de la Justicia.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación. La sentencia indica que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios fue creado específicamente para él, adaptando las condiciones a sus preferencias personales, como no tener que acudir diariamente a un despacho y dedicarse a la ópera. En Moncloa han evitado comentar la sentencia, mientras que en el PSOE, aunque respetan el fallo, discrepan y defienden la inocencia de David Sánchez, argumentando que no hay pruebas suficientes para imputarlo.

La sentencia que condena al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación por prevaricación para empleo público por prevaricación, es un golpe muy duro para el presidente del Gobierno.

En Moncloa han evitado pronunciarse al respecto y nos remiten directamente a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y a las declaraciones que puede hacer la portavoz, Elma Saiz.

En cambio, en las filas socialistas, en la dirección socialista en Ferraz, nos dicen a laSexta que aunque respetan esta sentencia, discrepan absolutamente de ella.

En el PSOE se preguntan por "cuánto tiempo más" se va a seguir haciendo daño a la familia del presidente y también perjudicando la imagen de la Justicia. En el partido siguen manteniendo que David Sánchez es inocente y que el único delito que ha cometido es "ser hermano del presidente del Gobierno, ser hermano de un presidente progresista". Mantienen también que no hay pruebas para que se le pueda imputar.

Condenado a nueve años de inhabilitación

Esta mañana se ha conocido que la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación.

La sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, esgrime que Sánchez tuvo "conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios se había creado para él" y se presentó a la convocatoria e "hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera".

El escrito habla de la plaza como "un traje a medida" para David Sánchez. "Se simuló con dicha fórmula administrativa lo que constituía la creación de un puesto de trabajo público radicalmente diferente, cuyas funciones ni siquiera llegaron a ser definidas, buscando con ello ajustarse a las inquietudes por el género operístico de aquel acusado y dotarlas de importantes partidas presupuestarias, haciéndole, en expresión castiza, un traje a medida al beneficiario de la plaza", afirma el escrito.

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