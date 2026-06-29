Carmen Pano ratifica que la abogada de Koldo le ofreció 250.000 euros para cambiar su versión y culpar a Aldama de los pagos en efectivo en Ferraz

Los detalles La empresaria insiste ante el juez Pedraz en que la defensa del exasesor de José Luis Ábalos le pidió culpar a Aldama de los pagos y declarar que no llevó dinero a la sede del PSOE, sino documentación.

La empresaria Carmen Pano ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado de la instrucción del caso Leire Díez, la versión que dio ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, insistiendo en que recibió una oferta de 250.000 euros por parte de Letizia de la Hoz, abogada de Koldo García, para que cambiase su versión sobre que había entregado 90.000 euros en efectivo en dos bolsas en la sede del PSOE.

Según trasladan fuentes presentes en la declaración a laSexta, Pano ha concretado que esa cuantía ofrecida por la defensa del exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes se desglosaría en 25.000 euros para gastos de la boda de su hija, el alquiler de su casa por un periodo de entre cinco y siete años y 15.000 euros para que se comprara un coche su chófer, Álvaro Gallego. Además, ha detallado que esa conversación tuvo lugar el pasado 29 de mayo.

A cambio, Pano ha asegurado que le pidieron cambiar su versión, culpar al comisionista Víctor de Aldama de los pagos, exonerar a José Luis Ábalos y Koldo García y decir que no llevó a Ferraz dinero en efectivo, sino documentos.

Por su parte, Álvaro Gallego ha declarado que tanto Pano como él pensaron en primera instancia en aceptar esa oferta, pero luego se echaron para atrás al no conocer el origen del dinero y pensar que podría provenir del Partido Socialista.

La defensa de Letizia de la Hoz ha negado la versión de Pano, asegurando que las dos mujeres nunca se quedaron solas y que, además, fue la empresaria la que amenazó a la letrada de Koldo Harcía con involucrar a sus clientes en un fraude de hidrocarburos si refutaba ese supuesto soborno.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido