"Es una sobrada": los socios de Gobierno cuestionan la "desproporcionada" condena al hermano de Pedro Sánchez

¿Qué ha dicho? Gabriel Rufián vaticina que Begoña Gómez también "será condenada por la cara" tras conocer la condena a David Sánchez. "Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara", añade el diputado de ERC.

Los socios del Gobierno consideran "desproporcionada" la sentencia contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, y Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, ven la condena como "un aviso a navegantes" y critican la dificultad de creer en el Estado de Derecho. Ibáñez denuncia un caso de "lawfare" y señala que no se ha demostrado quién presionó para crear la plaza de funcionario. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, califica la sentencia de "sobrada importante" y critica la persecución judicial sin pruebas claras.

Los socios del Gobierno tachan de "desproporcionada" la sentencia contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Así se han pronunciado la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso de los Diputados, Aina Vidal, y el diputado de Compromís en el mismo grupo parlamentario, Alberto Ibáñez, que ven en esta condena "un aviso a navegantes" a todos los ciudadanos para "no pasarse de frenada". "Están poniendo muy difícil creer en el Estado de Derecho", lamenta Ibáñez.

En un mensaje posterior publicado en sus redes sociales, Ibáñez ha ido más allá y habla de un caso de "lawfare como una catedral". "De nuevo se condena a alguien sin acreditar si fue él o su entorno", denuncia, señalando que "la condena es incapaz de demostrar quién y de qué forma presionó para la creación de la plaza de funcionario".

Por su parte, Vidal coincidió con el calificativo de "desproporcionada" y recordó las encuestas que apuntan a que la opinión que tiene la ciudadanía es "nefasta" y a su parecer "tiene que ver con esto".

El portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, cree que esta sentencia es una "sobrada importante" y advierte que "luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara". "Es una sobrada importante, luego viene también Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima, por la cara", ha asegurado.

Acto seguido, Rufián ha añadido que "si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara".

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