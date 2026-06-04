Leire Díez fue multada por aparcar mal en una visita a la directora de la Guardia Civil: "¿Te la pago con descuento?"

El contexto El 26 de enero de 2025, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, mandó un correo electrónico a la fontanera del PSOE en el que aseguraba haber recibido una multa por haber aparcado mal su coche en una de sus reuniones con la directora general de la Guardia Civil.

El sumario del caso Leire Díez es tan detallado que incluye multas de tráfico de sus protagonistas. Una de ellas involucra a la fontanera del PSOE, multada el 20 de diciembre de 2023 mientras se reunía con Mercedes González, directora general de la Guardia Civil. La multa fue mencionada en un correo de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, enviado el 26 de enero de 2025, donde se ofrece a pagarla con descuento. Este correo es parte de los 41 anexos del sumario. La UCO ha identificado una relación de confianza entre Leire Díez y González previa al nombramiento de esta última.

Los detalles del sumario del caso Leire Díez son tan extensos y detallados que recogen hasta multas de tráfico a alguno de los protagonistas. Según la investigación, la fontanera del PSOE fue multada el 20 de diciembre de 2023 a las 12:55 horas en el transcurso de una reunión que mantenía con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

La calle en la que aparcó fue Julián Romea, situada en las inmediaciones de la dirección general de la benemérita.

Conocemos estos detalles a través de un correo electrónico que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, manda a Leire Díez en el que asegura haber recibido la multa. El mensaje fue enviado el 26 de enero de 2025 a las 11:16 horas. "He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la Directora General de la GC", asegura Fernández en su correo.

El mensaje concluye con un ofrecimiento del expresidente de la SEPI: "¿Te la pago con descuento?". Este correo electrónico es uno de los documentos que aparecen en los 41 anexos adjuntados al sumario del caso Leire, del que se ha levantado parcialmente el secreto.

La directora de la Guardia Civil activó el borrado de los chats de Leire y se reunió tres veces con ella: habría ordenado "una investigación interna para filtraciones"

Las pesquisas de la UCO han constatado la existencia de una relación entre Leire Díez y Mercedes González "previa" al nombramiento de esta como directora de la Guardia Civil. De las conversaciones que la UCO ha intervenido, los investigadores concluyen una relación de confianza entre las dos por la comunicación que ambas habrían mantenido por WhatsApp y por las referencias que hace Leire Díez a su entorno sobre su cercanía con la directora de la Guardia Civil.

"Mi siguiente conversación va a ser con la Directora de la Guardia Civil [...] es de mi confianza" o "Tengo que hablar con Mercedes. No hay confianza con Marlaska. La llamo hoy", son algunos de los mensajes de la exmilitante socialista en sus conversaciones de WhatsApp.

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