Un general asegura que la UCO avisó a la cúpula de la Guardia Civil de que Leire Díez "tenía control" sobre la directora

Los detalles El general jefe de Policía Judicial Alfonso Alberto López Malo declaró el pasado 27 de mayo que la Unidad de Delitos Económicos que dirige el teniente coronel Antonio Balas realizó una "nota de despacho" en la que se informaba de que "se estaba realizando una campaña de descrédito contra la UCO".

El general jefe de Policía Judicial, Alfonso Alberto López Malo, declaró que Leire Díez tenía influencia sobre la directora de la Guardia Civil y que se estaba llevando a cabo una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa (UCO). Según López Malo, la Unidad de Delitos Económicos advirtió de esta situación en una "nota de despacho". Rafael Vicente Yuste, exjefe de la UCO, indicó que Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Policía, instó a no ser proactivos en investigaciones con implicaciones políticas, como la que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente. En reuniones con altos mandos, se discutió la falta de credibilidad de la UCO y la necesidad de adoptar un perfil bajo en casos políticamente sensibles.

Leire Díez "tenía control sobre la directora de la Guardia Civil y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa (UCO)". Es la declaración que realizó el pasado 27 de mayo el general jefe de Policía Judicial Alfonso Alberto López Malo, que contó que la Unidad de Delitos Económicos dirigida por el teniente coronel Antonio Balas realizó una "nota de despacho" en la que se advertía de esa situación.

López Malo declaró que Rafael Vicente Yuste, entonces jefe de la UCO, le pasó esa nota de despacho que se enmarcaría en la investigación de la Guardia Civil para saber si se habían filtrado mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez desde dentro del cuerpo. El general aseguró haberse reunido con Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Policía, al que instó a informar a la directora general del contenido de la nota, encontrando como respuesta que Mercedes González "ya era conocedora de la misma".

Según el testimonio del general, Lamas le entregó otra nota elaborada por la Jefatura de Información "con un contenido muy similar a la trasladada desde UCO, donde se detallaba de igual forma la existencia de una campaña de descredito dirigida contra esta, con motivo de las investigaciones seguidas por esta Unidad". López Malo entregó esa nota al que fuera jefe de la UCO, según su declaración.

Por su parte, Rafael Yusto declaró que Llamas ordenó en 2024 "ponerse de perfil" en los procedimientos policiales "que tuvieran afectación política", como el que implicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Orden de "ponerse de perfil"

Yuste dijo recordar un reunión en la que también estaba López Malo, donde también estaba el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. En ese encuentro, Marcos habría apuntado que el oficio de solicitud efectuado por la UCO era "totalmente prospectivo y malintencionado", afirmando que "la credibilidad de la UCO y de la Guardia Civil estaba por los suelos".

Un agente declaró que el director de la Guardia Civil les ordenó "ponerse de perfil" con la investigación contra David Sánchez

El atestado de la UCO menciona una segunda reunión, el 16 de julio de 2024, en la que el DAO se trasladó a dependencias oficiales de la UCO para interesarse por la investigación del hermano de Sánchez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, cuyo juicio se está celebrando desde la semana pasada.

"Por parte del DAO se indicó a los presentes que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de 'que nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa", indica.

Al menos tres encuentros entre Díez y González

Mercedes González siempre ha negado haberse reunido con la fontanera del PSOE, pero según la UCO lo habría hecho al menos en tres ocasiones, según recoge el sumario de la trama Leire Díez al que ha tenido acceso laSexta.

Los investigadores exponen que, aunque la directora de la benemérita activó el borrado del chat con Díez, se hallaron mensajes en el móvil de Leire en los que hablaban de sus reuniones. Según esta información, fueron al menos tres entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

La directora de la Guardia Civil activó el borrado de los chats de Leire y se reunió tres veces con ella: habría ordenado "una investigación interna para filtraciones"

En uno de estos encuentros, la fontanera habría pedido una investigación interna contra la UCO por las filtraciones, que se habría activado en mayo de 2025.

Fuentes del Gobierno confirmaron a laSexta este miércoles que Leire Díez contactó con Mercedes González cuando esta ya era directora de la Guardia Civil y que tuvieron encuentros, aunque han subrayado que fueron "de carácter personal".

Supuestamente, Leire Díez le trasladó a la directora de la Guardia Civil su teoría sobre la conspiración contra el Gobierno. No obstante, han asegurado que González no dio verosimilitud a ese relato y que jamás ha dado ningún tipo de instrucción a petición de Leire.

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