Todas las veces que el ministro Marlaska negó que la directora de la Guardia Civil hubiera tenido contactos con Leire Díez

Los detalles El ministro negó en reiteradas ocasiones que ambas se hubiesen reunido. Ahora, el sumario del caso desvela que Leire Díez y la directora de la Guardia Civil mantuvieron al menos tres encuentros.

El sumario del caso revela que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se habría reunido al menos en tres ocasiones con Leire Díez, según la UCO, a pesar de haberlo negado anteriormente. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido a González, afirmando que no tenía conocimiento de estas reuniones y destacando su honestidad. Aunque se hallaron mensajes en el móvil de Díez sobre los encuentros, desde Moncloa matizan que no se realizaron en el despacho de González y que fueron de carácter personal. Marlaska insiste en la integridad de la directora de la Guardia Civil.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, siempre negó haberse reunido con la fontanera del PSOE, Leire Díez. Ahora, el sumario del caso desvela que, según la UCO, lo habría hecho al menos en tres ocasiones.

Uno de los máximos defensores de Mercedes González es el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que hasta hace una semana seguía negando que hubiese contacto entre ellas. "La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con Leire en términos de ningún tipo", señaló hace pocos días.

Unas declaraciones que no era la primera vez que realizaba. Hace un año, el ministro ya negaba que ambas hubiesen mantenido un encuentro, negando que se hubiese producido cualquier conversación o reunión entre ellas.

Ahora, los investigadores exponen que, aunque la directora de la benemérita activó el borrado del chat con Díez, se hallaron mensajes en el móvil de la exmilitante socialista en los que hablaban de sus reuniones. Según esta información, fueron al menos tres entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

En uno de estos encuentros, la fontanera habría pedido una investigación interna contra la UCO por las filtraciones, que se habría activado en mayo de 2025.

Tras conocerse estos hechos, Marlaska ha vuelto a pronunciarse para seguir saliendo en defensa de Mercedes González. Desde Moncloa han matizado que ellos lo que negaban es que esos encuentros se hubiesen producido en el despacho de la directora de la Guardia Civil.

También han explicado que los encuentros de Díez y González fueron "de carácter personal" y que la fontanera le trasladó su teoría sobre la conspiración contra el Gobierno, a la que ella no habría dado verosimilitud.

El ministro ha indicado que no ha tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO, y ha defendido la "plena honestidad" de la directora del cuerpo.

"Vuelvo a decir que no he conocido, y si las hubiera conocido no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil", ha señalado Marlaska a su llegada al consejo de ministros de Interior de la Unión Europea en Luxemburgo.

"A mí lo que me consta de la directora de la Guardia Civil es, absolutamente, su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad, esa ejemplaridad y honestidad en el desarrollo de su trabajo", ha destacado.

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