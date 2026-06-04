"Yo estoy para limpiar" o "la directora de la Guardia Civil es de mi confianza": los audios de Leire Díez en el sumario de las cloacas del PSOE

Los detalles Los audios captados por la UCO desvelan la claridad con la que la exmilitante del PSOE Leire Díez hablaba sobre sus trabajos de fontanería y la influencia que tenía sobre diversas piezas para influir en casos que afectaran al entorno del presidente del Gobierno.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino las comunicaciones de la exmilitante socialista Leire Díez y captó una conversación con el que fuera secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior con el PP Francisco Martínez, a quien aseguró su "intención" era "limpiar".

En esos audios, a los que ha tenido acceso laSexta, Díez expresó su intención de "limpiar" las instituciones dentro de su actuación contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que investigan causas que involucran al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro, y si no nos ponemos con ello ya, nos estaremos equivocando", le dice la exmilitante socialista al exnúmero dos de Interior del PP, que ahora se sienta en el banquillo de los acusados por la 'operación Kitchen', puesta en marcha durante el Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con la documentación que pudiera perjudicar al PP.

El encuentro se produjo en el despacho de José Aníbal Álvarez, el que fuera primer abogado de José Luis Ábalos, que llegó a cobrar al PSOE 125.000 euros por su tarea como defensor del exministro. En la reunión estuvieron, además de Leire Díez, el exsecretario de Estado de Seguridad, señalado como el ideólogo de la 'operacion Kitchen".

Díez insistió en que "obviamente, la intención de todo esto es limpiar. ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro, y si no nos ponemos con ello ya, nos estaremos equivocando".

Leire Díez: "La directora de la Guardia Civil es de mi confianza"

En otra reunión de la trama para influir en procesos judiciales del entorno del partido y del presidente del Gobierno, Leire Díaz habla con el empresario Javier Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y el excapitán de la UCO, Juan Yepes. A este último le dice: "Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas, y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no; si la hay, la vemos". "Vale", le contesta Yepes. .

"Mi siguiente conversación va a ser con la Directora de la Guardia Civil", continúa Leire. Pero Yepes muestra reticencias: "No, no, yo con eso no quiero". A lo que tanto Díez como Teijelo le insisten en que sería una reunión de ellas, sin él presente. "Es de mi confianza", le insiste la fontanera del PSOE. Aunque Yepes sigue mostrando dudas: "Sí, pero si yo lo sé, y que tú, pero es que yo no me fío ni del DAO ni me fío de nada; el DAO era amigo mío y el DAO, por ejemplo, conmigo me tiene 'cuadrao', ahora mismo,…".

" A ver, escúchame una cosa, esto ya trasciende de ti...", le interrumpe la socialista.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido