Dulce... y cara Navidad: los dulces navideños disparan su precio y el turrón se encarece hasta un 35%

Qué hay detrás Con ingredientes como el chocolate, los huevos o las almendras más caros, los dulces de estas Navidades, entre ellos el turrón, nos van a salir también más caros.

Los clásicos dulces navideños, como polvorones, mazapanes y turrones, ya están en las tiendas, pero este año presentan un aumento de precio significativo, especialmente el turrón, que ha subido hasta un 35%. Los comerciantes explican que el turrón, que costaba 2,99 euros, ahora ronda los 3,99 euros. Este incremento se debe al alza en los ingredientes básicos: el cacao ha subido un 13%, los huevos un 22% y los frutos secos un 7% en el último año. Aunque el azúcar ha bajado un 13%, no compensa el aumento general. Además, los productos son más pequeños, lo que también afecta al consumidor. A pesar de las subidas, los consumidores siguen comprando, ya que los dulces son indispensables en Navidad.

Polvorones, mazapanes, turrones de todos los sabores... Son los sabores clásicos de la Navidad y ya están en todas las estanterías, pero este año llegan con un precio más alto, hasta un 35% más caro en el caso del turrón, el dulce navideño por excelencia. Así lo confirman los propios comerciantes: "El año pasado estaba sobre 2,99 aproximadamente y ahora ya viene para un precio de 3,99 aproximadamente", señalan.

Y no es casualidad, porque detrás hay un aumento del precio en todos sus ingredientes básicos: el cacao ha subido un 13%, los huevos un 22% y los frutos secos un 7% en los últimos 12 meses. La única buena noticia es el azúcar, que cae un 13%, pero no lo suficiente como para compensar la subida del resto. En conjunto, un cóctel que aprieta a fabricantes y, al final, al consumidor. En las tiendas lo ven cada día.

Si comparamos precios, vemos que el turrón de chocolate crujiente, que costaba 1,95 euros el año pasado, ahora marca 2,40. El de chocolate y almendra, por su parte, pasa de 2,60 a 2,85 y el de chocolate con cacahuete frito con miel, de 1,90 a 2 euros. Además, no siempre pagamos más por más, porque también la caja es más pequeña, tal y como confirman quienes los venden: "Tienen muchos menos gramos, incluso 100 gramos menos".

En la calle, la subida no ha pasado inadvertida. "Ha subido todo y los dulces más", afirma una consumidora. "Me ha parecido que estaba más caro que otros años", coincide otra. Y, aun así, quien entra, compra: "Es una vez al año, si puedo no me voy a privar", confiesa una clienta. Porque, con subida o sin ella, es difícil imaginar una Navidad sin turrones.

