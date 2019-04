Las asociaciones de memoria histórica exigen que la apología del franquismo se equipare con el delito de antisemitismo, que sí está penado

En España es difícil perseguir declaraciones como estas: "Franco y el franquismo han hecho mucho más por la democracia; vamos entre todos a buscar si es cierto que hay alguien en las cunetas". Así lo dijo en Más Vale Tarde Jaime Alonso, portavoz de la Fundación Francisco Franco.

No existe un delito que pene expresamente la apología del franquismo. Negar el holocausto está más perseguido en nuestro país. El Código Penal señala hasta cinco veces que el antisemitismo es un delito de odio, pero sobre el franquismo, ninguna mención.

"La actual redacción del 510 es muy amplia, excesivamente amplia. Eso, aunque parezca una ventaja para enjuiciar estas conductas, en realidad genera muchos problemas", asegura Manuel Maroto, profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense.

En la práctica, se genera una diferencia de tratamiento que los expertos tratan de explicar. "Los delitos de apología del nazismo tienen una tradición más larga y están reconocidos también a nivel internacional; en cambio, en España ha habido un largo proceso de silencio", añade Maroto

Las asociaciones de memoria histórica exigen que se equiparen. Bonifacio Sánchez, portavoz de la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, sostiene que "en España hubo un auténtico plan de exterminio contra un sector de la población".

La no existencia de un delito de apología del franquismo es uno de los motivos por los que la fundación Francisco Franco no es ilegal. "No puede haber asociaciones que defiendan a quienes no respetaron los derechos humanos", lamenta Marco González, portavoz de la asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Para conseguirlo, se han registrado en el Congreso más de 200.000 firmas. Piden que dejen de beneficiarse de las ventajas fiscales propias de las fundaciones porque aseguran, no persiguen el interés general.