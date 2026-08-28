Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta: "Como española, ceutí y europea siento que me ha humillado Marruecos y que mi país no me ha protegido"

Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta, reclama en Más Vale Tarde más medios al Gobierno y denuncia que llevan un mes pidiéndolos, ante una situación "que es una crisis de soberanía, pero se ha convertido en una crisis humanitaria".

Más Vale Tarde analiza la situación en Ceuta con Kissy Chandiramani, vicepresidenta de la ciudad autónoma, que asegura que el llamamiento a la calma por parte del Gobierno ceutí, condenando además la violencia registrada en las últimas horas, "era muy necesario porque los ceutíes no somos así, somos un pueblo solidario y humano".

"Esta situación que se estaba dando, sobre todo en estos últimos dos días, no es la Ceuta que todos queremos", afirma la vicepresidenta ceutí, que hacía un llamamiento a las manifestaciones "pacíficas, sin violencia y demostrando lo que somos".

Con una flor en la mano, se unía a las reivindicaciones de la manifestación de los claveles y aseguraba que necesitan ayuda: "Hace un mes que llevamos rogando que se trajeran más medios, tanto humanos como materiales, para afrontar esta crisis, que es una crisis de soberanía, pero que se ha convertido también en una crisis humanitaria".

"Después de un mes tenemos que decir que solo se ha puesto en marcha el mando único", prosigue Chandiramani, que considera que todavía están "muy lejos de llegar a la normalidad".

Reclama más medios

"Queremos normalidad y queremos que se blinde la frontera, que esto no vuelva a pasar", comenta la vicepresidenta, para la que esto significa que la protección de los ceutíes debe estar en España y Europa: "No podemos dejar la protección de nuestra frontera en manos de Marruecos, porque ya es la segunda vez que pasa esto y los ceutíes no tenemos por qué vivir con el alma en vilo. Queremos vivir como el resto de los españoles".

La vicepresidenta sostiene que tres días antes de la entrada masiva de inmigrantes se produjo una reunión con el delegado del Gobierno, porque "la entrada de emigrantes estaba creciendo de un modo que no era lo habitual" y que desde ese momento ya pidieron a varios ministerios poner atención en Ceuta, además de reclamar el mando único desde el mismo 30 de julio.

"Pedimos más medios de recursos humanos y materiales", señala Chandiramani, que explica que desde el Sindicato Unificado de Policía le han dicho que ayer "había un ordenador para realizar el triaje de las personas que han llegado a la ciudad, es decir, un ordenador para 10.000 personas" y que Delegación le ha dicho que la semana que viene llegarían a 14: "Yo creo que siendo la cuarta potencia económica europea, nos merecemos algo más que 14 ordenadores para realizar el triaje de 10.000 personas", asegura.

Situación límite en Ceuta

Chandiramani denunciaba la situación límite en la ciudad, donde los migrantes "están en situación de calle por toda la ciudad", mientras la reacción del Gobierno central empieza a producirse 30 días después. "Yo como española, como ceutí, como europea, siento que me ha humillado Marruecos, pero ahora, en este mes, siento que mi país no me ha protegido".

Respecto al hostigamiento que están sufriendo algunos medios de comunicación, también de laSexta, Chandiramani destacaba la labor que están haciendo desde que comenzó la crisis, "porque es muy importante contar lo que aquí está pasando, contar el sufrimiento, la tristeza, todo, la preocupación que tenemos los ceutíes".

La vicepresidenta ceutí expresa su preocupación de que, a pesar de que hoy se ha desarrollado una manifestación completamente pacífica, pueda incrementarse la conflictividad en los próximos días. Por ello, reitera, es necesario un plan por parte del Gobierno, "que nos lo cuenten y que nos cuenten cómo lo van a poner en marcha".

"Nos daría cierta tranquilidad saber que se está trabajando en el retorno de estas personas que han llegado a la ciudad, que se está trabajando en el ámbito de la seguridad y la protección de los ceutíes con más medios humanos y materiales, y que se está trabajando en una legislación para que si esto vuelve a pasar en el futuro, podamos tener una reacción más rápida", añade.

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