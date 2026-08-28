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Expediente de la compraventa

Ramoncín, sobre el ático de Díaz Ayuso: "Cuando tienes las cosas bien hechas tardas un minuto en explicarte"

El artista señala que "las mentiras se pillan rápido porque no soportan el escrutinio, un pensamiento sereno, lógico y razonable".

El artista señala que "las mentiras se pillan rápido porque no soportan el escrutinio, un pensamiento sereno, lógico y razonable".

Planifica Madrid va a tener que mostrar el expediente de la compraventa del ático de Isabel Díaz Ayuso gracias a que la vendedora del inmueble ha dado su aprobación a que se muestre ese expediente. Ramón Márquez, Ramoncín, señala que "a nadie se le escapa que cuando haces las cosas bien y tienes las cosas bien hechas tardas un minuto en explicar".

"¿Cuándo viene el problema?", plantea, "Cuando la gente se entera porque se da cuenta un diario, pero, luego, hasta el propio presidente del partido dice que le habían dicho en abril que iban a comprar un local".

"Cuando eso no se produce, sigue hablando de local y da la sensación de que está diciendo 'a mí me han engañado también'", añade. El artista recuerda que, el día después de que se publicara la compra de ese inmueble, este se puso a la venta "porque ya no hacía falta".

"Son muchas cosas y el problema es que las mentiras se pillan rápido", reflexiona, "porque no soportan el escrutinio, un pensamiento sereno, lógico y razonable". Ramoncín cree que, en este caso, "estamos frente a una manera de actuar, a un comportamiento que se produce desde el primer momento". "Cuando crees que puedes hacer lo que quieres resulta que no, que aquí te han pillado", concluye.

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