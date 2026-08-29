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Planifica Madrid publicará el expediente

Antonio Maestre lo tiene "bastante claro" sobre el ático de Ayuso: "Ella buscaba casa y se la compró con este dinero"

Antonio Maestre tiene "muchas ganas" de que se conozca el expediente de compraventa del ático de Ayuso porque "nos va a dar mucha información". Sin embargo, considera que el caso está claro: "Ayuso buscaba casa y se la compró".

Antonio Maestre tiene "muchas ganas" de que se conozca el expediente de compraventa del ático de Ayuso porque "nos va a dar mucha información". Sin embargo, considera que el caso está claro: "Ayuso buscaba casa y se la compró".

Planifica Madrid tendrá que mostrar finalmente el expediente de compra del polémico ático de Ayuso, después de responder a las peticiones de la oposición asegurando que no podían entregarlo porque tenían que consultarlo con los vendedores. Finalmente, la vendedora ha dado el visto bueno y la información se hará pública.

Antonio Maestre asegura tener "muchas ganas" de ver ese expediente porque "nos va a dar mucha información, sobre todo la carta de motivación de por qué se compra".

Por su parte, el periodista considera que este asunto "está bastante claro": "Isabel Díaz Ayuso buscaba casa y se la compró con este dinero", afirma.

Maestre también tira de ironía y añade que "en algunos casos, la línea de puntos es tan recta que no se pueden ver los puntos que hay".

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