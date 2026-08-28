Marta García Ayer, sobre la comparecencia de la Comunidad de Madrid por el ático de Ayuso: "Serán explicaciones que lleguen muy tarde"

Marta García Aller analiza en Más Vale Tarde la polémica sobre el ático de Ayuso, según ella un "tiro en el pie que se ha pegado el Gobierno madrileño" y considera que la comparecencia del consejero será para dar explicaciones "que llegan muy tarde".

Finalmente, Planifica Madrid, la empresa pública que compró el ático de Chamberí para la Comunidad de Madrid, tendrá que mostrar el expediente de la polémica compra.

Queda por ver si el contenido del expediente se conoce antes de que el consejero de Presidencia dé explicaciones en la Asamblea de Madrid.

Marta García Aller recuerda que la comparecencia del consejero "es a petición propia", lo que "le permite elegir los turnos de preguntas". En cualquier caso, considera que "serán explicaciones que lleguen muy tarde".

Para la periodista, esta crisis "es un tiro en el pie que se ha pegado el Gobierno madrileño". También opina sobre la solución que dio Ayuso de vender el ático y destinar el dinero a las víctimas de los incendios, "como si fuera una rifa en un programa de televisión" y recuerda que "si se detectan urgencias para atender a los ciudadanos, hay partidas de dinero público para eso".

También apunta que todavía no se saben los "cientos de miles de euros que se habrán perdido en el pago de la transmisión de propiedad y en los impuestos y en la comisión de la inmobiliaria de lujo que asesoró al Gobierno".

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