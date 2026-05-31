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Disputa judicial

'Patagonia VS Pattie Gonia': la textil demanda por un euro a la activista drag queen por el uso legal de su marca

¿Qué ha pasado? La compañía, a través de su CEO, afirma que no tiene interés en quitarle "ni su nombre ni su identidad". Élla cree que es una "conspiración que trata de silenciarla".

Pattie Gonia
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Pattie Gonia. Patagonia. 'Patagonia'. Sí, todo es lo que es. Pattie Gonia, Patagonia y 'Patagonia', como un trabalenguas. Es un tridente de nombres que ha terminado con los últimos demandando a la primera. Demandando a una drag queen y activista ambiental por el uso legal de su marca.

A eso apelan en 'Patagonia'. A eso se refieren para esta disputa judicial en la que la compañía, por la cifra de un dólar, ha demandado a Pattie Gonia por registrar una nueva marca textil con su nombre artístico.

Según la empresa, esto es algo que podría dañar su etiqueta y también generar confusión entre los consumidores. Dicen, además, que la drag queen "no tiene interés en negociar".

"Nunca hemos tenido interés en quitarle el nombre a Pattie. Ni tampoco quitarle su identidad o impedir que participe en el activismo medioambiental", cuenta el CEO de la compañía.

Pero ella cree justo lo contrario: "Esto no es un conflicto de marca. Se trata de una corporación que intenta silenciar a una activista".

Esta semana ha pedido a sus casi dos millones de seguidores en Instagram que se unan a su protesta y aumenten la presión para que 'Patagonia', la marca, retire la demanda.

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