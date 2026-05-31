'Patagonia VS Pattie Gonia': la textil demanda por un euro a la activista drag queen por el uso legal de su marca

¿Qué ha pasado? La compañía, a través de su CEO, afirma que no tiene interés en quitarle "ni su nombre ni su identidad". Élla cree que es una "conspiración que trata de silenciarla".

Pattie Gonia, una drag queen y activista ambiental, ha sido demandada por la empresa Patagonia por registrar una marca textil con su nombre artístico. La demanda, simbólica por un dólar, alega que esto podría dañar la etiqueta de la empresa y confundir a los consumidores. Aunque el CEO de Patagonia afirma no querer quitarle su identidad ni su activismo, Pattie Gonia lo percibe como un intento de silenciarla. Ante esta situación, ha instado a sus casi dos millones de seguidores en Instagram a unirse a su protesta y presionar para que la marca retire la demanda.

Pattie Gonia. Patagonia. 'Patagonia'. Sí, todo es lo que es. Pattie Gonia, Patagonia y 'Patagonia', como un trabalenguas. Es un tridente de nombres que ha terminado con los últimos demandando a la primera. Demandando a una drag queen y activista ambiental por el uso legal de su marca.

A eso apelan en 'Patagonia'. A eso se refieren para esta disputa judicial en la que la compañía, por la cifra de un dólar, ha demandado a Pattie Gonia por registrar una nueva marca textil con su nombre artístico.

Según la empresa, esto es algo que podría dañar su etiqueta y también generar confusión entre los consumidores. Dicen, además, que la drag queen "no tiene interés en negociar".

"Nunca hemos tenido interés en quitarle el nombre a Pattie. Ni tampoco quitarle su identidad o impedir que participe en el activismo medioambiental", cuenta el CEO de la compañía.

Pero ella cree justo lo contrario: "Esto no es un conflicto de marca. Se trata de una corporación que intenta silenciar a una activista".

Esta semana ha pedido a sus casi dos millones de seguidores en Instagram que se unan a su protesta y aumenten la presión para que 'Patagonia', la marca, retire la demanda.

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