Sánchez garantiza que responderá "con total transparencia" en la comisión del caso Koldo en el Senado

El contexto La comisión del 'caso Koldo' obliga al presidente del Gobierno a declarar ante los senadores por primera vez en activo. Una comparecencia que tendrá lugar el próximo 30 de octubre.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que responderá con "total transparencia" a las preguntas durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el "caso Koldo". En una rueda de prensa tras el Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez afirmó que no se acogerá al silencio y negó cualquier financiación irregular en el PSOE, señalando al Partido Popular como responsable de tales prácticas. Subrayó que es el presidente que más ha comparecido ante el Parlamento. También restó importancia a los pagos en efectivo recibidos por miembros del PSOE, destacando la trazabilidad de los recursos, respaldada por un informe de la UCO. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, afirmó que todos los pagos están regulados y documentados.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha garantizado que responderá "con total transparencia" a las preguntas que se le formulen el próximo jueves en su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado del "caso Koldo".

Sánchez ha avanzado que no se acogerá al silencio y responderá a las cuestiones que se le planteen, en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas y en la que ha vuelto a asegurar que no ha habido financiación irregular en el PSOE y que ese tipo de financiación tiene una sede en España, "en la calle Génova", en referencia al PP.

Al preguntarle si iba a responder a las preguntas que se le formulen en la comisión, ha contestado con otra pregunta: "¿tiene alguna duda". "Eso sí sería una noticia, si digo que no voy a responder. Claro que sí", ha apostillado para añadir a continuación que lo hará "con total transparencia" porque no sólo es su compromiso, sino también su convicción.

Tras afirmar que es el presidente del Gobierno que más veces ha comparecido ante el Parlamento en la historia de la democracia española y al preguntarle por una hipotética financiación ilegal del PSOE, lo ha vuelto a negar.

"La financiación irregular tiene una sede en España, que está pagada con dinero B y donde se cobraban sueldos también en B, y es en la calle Génova", ha añadido apuntando al Partido Popular.

Además, ha restado trascendencia a que "como cualquier español que haya podido liquidar gastos que haya adelantado" haya podido recibir algún pago en efectivo por parte del PSOE. Eso ha dicho que no es un problema, sino que lo es la trazabilidad de los recursos que se ponían a disposición de uno u otro partido.

Al respecto, ha considerado que el informe de la UCO que hace referencia a las cuentas del PSOE, determina que esa trazabilidad a la que ha hecho referencia la gerente socialista en su comparecencia en el Senado este jueves, es total.

De esta forma se ha referido a las palabras de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, quien ante la comisión de investigación del "caso Koldo" ha garantizado que todos los abonos que hace el partido están "perfectamente regulados" y que "no ha habido ningún pago en efectivo que no esté documentado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.