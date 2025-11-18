Junqueras ve "imposible" que Junts se sume a una moción de censura contra Pedro Sánchez: "Para la sociedad catalana es inimaginable"

"Vox es un elefante demasiado grande en el garaje", afirma Aitor Esteban cuando Gonzo pregunta si cree que Junts se sumaría a una moción de censura contra Pedro Sánchez. Junqueras lo ve "imposible".

El anuncio de Junts de endurecer su posición en el Congreso y poner en jaque la legislatura de Pedro Sánchez centra una parte de la entrevista a dos que plantea Gonzo en este nuevo programa de Salvados, que cuenta con Oriol Junqueras y Aitor Esteban, dos veteranos de la política, dispuestos a analizar con la lupa las vicisitudes de la presente legislatura.

El presentador pone sobre la mesa la amenaza de Junts. "Míriam Nogueras dijo: 'Bloqueamos la legislatura, no vamos a votar nada con el Gobierno'. Ya no es una cuestión de presupuestos. ¿Se puede gobernar sin legislar? ¿Puede haber legislatura sin leyes que salgan adelante?", pregunta a los presidentes de ERC y PNV. Junqueras no tarda en rebajar el tono apocalíptico de esta declaración.

"Es que no, no habrá tal bloqueo. O, al menos, no lo habrá tal como lo expresan", asegura el político catalán, que recuerda que "al día siguiente de anunciarlo, votaron a favor de una ley y al día siguiente se abstuvieron en otra". Para Junqueras, las advertencias de Junts son puro 'postureo': "A veces las grandes declaraciones sirven en términos de posicionamiento y quedan muy bien ante un medio de comunicación, pero el día a día también aconseja e incluso obliga a actuar de manera responsable respecto a la economía, respecto a la sociedad, respecto a la ciudadanía, a las familias, a las empresas, a los trabajadores".

¿Se sumaría Junts a una moción de censura a Pedro Sánchez?

Pero, ¿Junts podría sumarse a una moción de censura con el PP para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo? Junqueras, cree que eso es "imposible".

Yo, hoy por hoy, no lo veo. Sinceramente, me parece que Vox es un elefante demasiado grande en el garaje, pero no lo sé. No formo parte de Junts, evidentemente", coincide en señalar Aitor Esteban.

Junqueras sostiene que para la sociedad catalana este escenario resulta "absolutamente inimaginable". Aunque reconoce que la historia está llena de episodios inesperados, insiste en que este no es uno de ellos: "es inimaginable, seguro".

Cuando Gonzo le recuerda que en algunos de esos momentos inesperados "había líderes de Junts presentes", el entrevistado rechaza cualquier equivalencia con ERC. "También estaban ustedes", apunta el presentador. Junqueras se muestra tajante: "No lo diría en estos términos, no".

