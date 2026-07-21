Zapatero, contra las cuerdas: la declaración de Julito Martínez complica el futuro judicial del expresidente

Los detalles Además de Julito, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han presentado de manera coordinada escritos casi idénticos señalando que el expresidente "manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas".

El futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero se complica tras la declaración de Julito Martínez ante el juez Calama, donde afirmó que el expresidente participó en el rescate de Plus Ultra, cobrando 5.000 euros al mes. Martínez también mencionó que Zapatero recibió un uno por ciento del monto del rescate, aunque no especificó con quién medió. Además, los escritos presentados por Martínez y los directivos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, sugieren que Zapatero intervino en el proceso. Sin embargo, el expresidente niega haber tenido contacto telefónico con Sola. A pesar de las contradicciones en el escrito, los empresarios admiten haber pagado 530.000 euros por las gestiones, debido a su desesperación.

El futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero se complica. Este martes, el empresario Julito Martínez ha ratificado ante el juez Calama que el expresidente del Gobierno participó en el rescate de Plus Ultra cobrando 5.000 euros al mes. No obstante, no ha aclarado con quién medió. Martínez también ha recalcado que el exlíder del PSOE cobró un uno por ciento de la cuantía del rescate a la aerolínea.

Pero la situación de Zapatero no solo ha empeorado por la declaración de su hasta ahora amigo. También lo ha hecho por los escritos que Martínez y los directivos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han presentado de manera coordinada, el mismo día y en términos casi idénticos. "El 30 de abril de 2020, el Sr. Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto, resultando ser D. José Luis Rodríguez Zapatero (...) Manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas", indicaban dichos escritos.

No obstante, Zapatero siempre ha negado esa conversación. "No he hablado en mi vida con el señor Sola por teléfono, hasta ese almuerzo que se refiere", declaró el expresidente en la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio.

Pero los empresarios insisten en que esos contactos existieron. De hecho, Julito Martínez defiende que tanto él como el exlíder socialista cobraron por, presuntamente, gestionar el rescate.

Un escrito con contradicciones

Sin embargo, el escrito tiene partes contradictorias, ya que no les consta que Julito Martínez y Zapatero influyesen realmente en el rescate: "Nunca se llegó a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI".

Aun así, los empresarios recalcan que pagaron unos 530.000 euros: "Asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'". Además, admiten que pagaron porque estaban completamente desesperados.

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