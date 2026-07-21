El primer recurso contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los líderes del procés se debatirá el 22 de septiembre

El secretario general de Junts, Jordi Turull, durante una rueda de prensa con Puigdemont

Los detalles El Tribunal Constitucional, una vez vista la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y debatirá dicho día el recurso de amparo interpuesto por Jordi Turull.

El Tribunal Constitucional examinará el 22 de septiembre el primer recurso de amparo presentado por Jordi Turull, uno de los condenados por el 'procés', para aplicar la ley de amnistía, tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a dicha norma. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, informó al Pleno sobre la deliberación de este recurso, con el ponente José María Macías. Este es el primer recurso de amparo pendiente relacionado con la ley de amnistía y en plenos futuros se abordarán otros casos. El Constitucional debe decidir sobre la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar el delito de malversación.

El Tribunal Constitucional verá el 22 de septiembre el primer recurso presentado por uno de los condenados por el 'procés' para la aplicación de la ley de amnistía, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado esa norma.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha informado esta mañana al Pleno de que, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto las cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía y de acuerdo con el ponente José María Macías, el recurso de amparo interpuesto por Jordi Turull se deliberará en el Pleno del día 22 de septiembre.

Es el primero de los recursos de amparo pendientes referidos a la aplicación efectiva de la ley de amnistía. En los plenos sucesivos se señalarán los siguientes recursos de amparo.

El Constitucional debe pronunciarse sobre la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del 'procés' que fueron juzgados y por el que se mantiene la orden de detención contra Carles Puigdemont.

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