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Tribunal Constitucional

El primer recurso contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a los líderes del procés se debatirá el 22 de septiembre

Los detalles El Tribunal Constitucional, una vez vista la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y debatirá dicho día el recurso de amparo interpuesto por Jordi Turull.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, durante una rueda de prensa con Puigdemont El secretario general de Junts, Jordi Turull, durante una rueda de prensa con Puigdemont Agencia EFE
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El Tribunal Constitucional verá el 22 de septiembre el primer recurso presentado por uno de los condenados por el 'procés' para la aplicación de la ley de amnistía, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado esa norma.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha informado esta mañana al Pleno de que, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto las cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía y de acuerdo con el ponente José María Macías, el recurso de amparo interpuesto por Jordi Turull se deliberará en el Pleno del día 22 de septiembre.

Es el primero de los recursos de amparo pendientes referidos a la aplicación efectiva de la ley de amnistía. En los plenos sucesivos se señalarán los siguientes recursos de amparo.

El Constitucional debe pronunciarse sobre la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del 'procés' que fueron juzgados y por el que se mantiene la orden de detención contra Carles Puigdemont.

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