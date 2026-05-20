Trump blinda la fiscalidad de sus hijos y empresas: "Prohibido y vetado para siempre" investigar sus declaraciones de impuestos

Los detalles Porque el presidente de Estados Unidos ha firmado un pacto gubernamental por el que se prohíbe al Servicio de Impuestos Internos de EEUU realizar auditorías o investigaciones sobre las conductas pasadas de los familiares de Donald Trump.

Donald Trump ha conseguido blindar a sus hijos y empresas de investigaciones fiscales pasadas. A través de un pacto gubernamental, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene prohibido auditar las declaraciones de impuestos de los Trump, lo que los excluye de cualquier revisión anterior al acuerdo. El fiscal general Tod Blanche defiende esta medida alegando una persecución contra Trump, quien demandó a la administración por la filtración de datos fiscales y reclamó casi 10.000 millones de euros. Además, se creó un fondo de compensación de 2.000 millones de dólares para quienes se consideren "perseguidos políticamente" durante el gobierno de Joe Biden. La oposición critica duramente esta acción, calificándola como extremadamente corrupta. Los negocios de Donald Jr. y Eric Trump, que operan en sectores como la logística, salud y criptomonedas, quedan así protegidos de posibles reclamaciones fiscales pasadas.

Donald Trump blinda a sus hijos y sus empresas. Desde este miércoles, la Agencia Tributaria de Estados Unidos no podrá investigar sus declaraciones de impuestos pasados. Esta "prohibición" ha sido acordada con el fisco y es para siempre.

Porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha conseguido este martes firmar un pacto gubernamental por el que se prohíbe al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) realizar auditorías o investigaciones sobre las conductas pasadas de los familiares de Trump. Todas sus empresas, también quedan protegidas hasta el fin de los tiempos.

En un documento del Departamento de Justicia se especifica que las investigaciones a los negocios de la familia Trump quedan, literalmente: "Prohibido y vetado para siempre". No se les podrá "procesar o dar seguimiento", lo que significa que excluye a los suyos de cualquier revisión del pago de impuestos anteriores al acuerdo.

Su flamante fiscal general, Tod Blanche, se defiende atacando: "Ningún presidente ha sido acusado una, dos, tres, cuatro... ocho veces", ha dicho en referencia a Trump. Porque, en su opinión, hay una persecución contra Donald Trump. Todo después de que este demandase a la administración por haber filtrado a los medios datos fiscales de los suyos. Reclamó casi 10.000 millones de euros.

A cambio, ha logrado esta 'vista gorda fiscal'. Se convierten en intocables en lo que a impuestos se refiere. Pero no es la única medida que Trump ha conseguido últimamente para los suyos. También se ha creado un fondo de compensación de 2.000 millones de dólares para compensar a otras personas dañadas por estas revelaciones. También para personas "perseguidas políticamente" durante el gobierno de Joe Biden. Por ejemplo, no se ha descartado que puedan cobrar de este fondo, a modo de indemnización, los detenidos por el violento asalto al Capitolio.

La oposición clama contra ello. Aseguran que es el acto más corrupto que hayamos visto y eso que hemos visto muchos tejemanejes en la Administración Trump.

Con ello, los negocios de sus hijos Donald Jr. y Eric, que operan en campos como el sector logístico, la salud, las criptomonedas o la defensa, se libran de posibles reclamaciones de hacienda en ejercicios pasados. Una nueva victoria del emporio de los Trump.

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