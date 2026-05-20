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Sigue la sesión de control al Gobierno tras la imputación de Zapatero

Julio Martínez, amigo de Zapatero

Julio Martínez, dueño de la sociedad de la trama, "fuertemente impactado" por la imputación de su amigo Zapatero: "Pensaba que se libraría de esto"

¿Qué ha dicho? Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno, comparte su estupor al conocer la imputación del expresidente del Gobierno. "No me entra en la cabeza cómo han podido registrar su despacho, pensaba que eso no podía ocurrir en un país como España", asegura a 'OkDiario'.

Julio Martínez, dueño de Análisis Relevante, guarda silencio ante la Comisión Koldo
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Julio Martínez Martínez está "fuertemente impactado por la noticia" de la imputación de su amigo José Luis Rodríguez Zapatero por parte del a Audiencia Nacional. El administrador de Análisis Relevante, también investigado en la causa, es el amigo con el que Zapatero iba a correr de forma habitual y, según el juez, quien se encargaba de captar clientes y de la gestión operativa de los encargos.

"Nunca me podría imaginar que un expresidente del Gobierno pudiera ser imputado y menos Zapatero, pensaba que se libraría de esto", ha declarado a 'OkDiario', declarándose consternado, perplejo y sorprendido tras conocer los hechos que se desencadenaron este martes.

"No me entra en la cabeza cómo han podido registrar su despacho. Pensaba que eso no podía ocurrir en un país como España, no me puedo imaginar que pudieran incluso haber entrado en su casa siendo expresidente de España", cuestiona Martínez, que prefiere esperar a "leer el auto completo para poder hacer más declaraciones".

Es más, Martínez llega a decir que "no sabía" que les estaban investigando. "Pensaba que se trataba de un error", reconoce al citado medio, que también ha defendido que las hijas de Zapatero hicieron un "buen trabajo" cuando las contrató.

El juez considera que los clientes de la red abonaban "cantidades significativas por servicios de asesorías inexistentes" y que esos fondos eran después redistribuidos hacia el entorno de Zapatero y de Julio Martínez, para lo que se creaba, según el instructor, documentación ficticia, se canalizaban los fondos a través de sociedades sin actividad real o se usaban testaferros.

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