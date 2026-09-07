Pradales, sobre la crisis de Ceuta: "Si Sánchez no es capaz de encauzarla, el fin de la legislatura se va a precipitar de facto"

¿Qué ha dicho? El lehendakari ha afirmado que la crisis "es también política" y ha expresado que "desgraciadamente, no se está actuando como se debería".

Imanol Pradales, lehendakari vasco, ha criticado la gestión del presidente Pedro Sánchez respecto a la crisis migratoria en Ceuta, advirtiendo que si no se encauza, podría precipitar el fin de la legislatura. Pradales destaca la falta de anticipación y liderazgo de Sánchez, y señala que la crisis es también política, lamentando la ausencia de una respuesta de Estado. Considera que la situación en Ceuta es un "acelerador" que beneficia a la extrema derecha y critica tanto al PSOE como al PP por no construir consensos. Además, subraya la responsabilidad de Marruecos en la crisis y la falta de información sobre los migrantes en Ceuta, especialmente los menores. Pradales enfatiza la necesidad de clarificar el número y las características de los migrantes para avanzar en soluciones efectivas.

Imanol Pradales, lehendakari vasco, ha hablado sobre la crisis migratoria en Ceuta y ha advertido de que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es capaz de encauzarla, el fin de la legislatura se va a precipitar de facto". "Sánchez había demostrado en otras crisis capacidad de anticipación y liderazgo, algo que aquí no hemos visto", ha criticado en una entrevista en 'Cadena Ser'.

En este sentido, el lehendakari ha señalado que la crisis "sigue abierta en canal" y es "también política", al tiempo que ha expresado que le "llama poderosamente la atención que ante una crisis de Estado no se haya dado una respuesta de Estado". "Creo que aquí, desgraciadamente, no se está actuando como se debería", ha lamentado.

Para Pradales, Ceuta "es un acelerador" y considera que lo que se está haciendo es "echar gasolina en ese caldo de cultivo que aprovecha la extrema derecha". "Hace falta una respuesta de altura", ha subrayado el líder vasco, quien cree que esto no ha llegado tampoco por parte del PP que, según ha dicho, lo que hace es "alimentar a un partido como Vox".

"Quien quiere gobernar, tiene que construir consensos, y la dinámica de confrontación y el tensionamiento no hace ningún bien", ha aseverado Pradales, que está "muy preocupado" por lo que se ve en el Congreso de los Diputados y en Madrid. Así, ha lamentado que "Sánchez y Feijóo no hayan sido capaces de levantar el teléfono" para tratar de poner solución a esta situación y ha denunciando que, mientras, la UE "está ausente".

"Faltó rapidez en la respuesta"

En lo referente a la reacción que tuvo el Gobierno tras la entrada masiva, el político vasco ha declarado que "faltó rapidez a la respuesta" y "eficacia". "Hemos visto descoordinación y es una gestión que, en mi opinión, ha sido manifiestamente mejorable", ha opinado.

Y sobre la responsabilidad de Marruecos, Imanol Pradales ha afirmado que "hay un sentimiento social muy arraigado" de que la hay. "No sabemos exactamente quién da el botón de 'ON', quién decide que se produzca el movimiento, pero por acción o por omisión Marruecos tiene una responsabilidad", ha apuntado, a lo que ha apostillado que "cuestión distinta es que no existan pruebas fehacientes para para poderlo probar". En cualquier caco, él cree que "lo que está instalado en el género colectivo, en las mentes de las personas en la calle, es que Marruecos ha tenido algún tipo de responsabilidad".

En este punto, el lehendakari ha destacado que "el primer problema que tiene en estos momentos el Gobierno español y que está siendo incapaz de resolver en el corto plazo es la de conocer cuántos migrantes están en suelo ceutí, cuáles son sus características, su filiación y cuántos de estos son menores".

"El primer elemento es clarificar de qué número de personas estamos hablando. La semana pasada el Ministerio de Infancia decía que calculaba unos 2.400 los menores que podía haber en la calle, pero tampoco tenían los datos concretos. Dijeron que estaban intentando filiar del entorno de 1.600, pero que calculaban que aún les restaban muchas semanas de trabajo", ha indicado, tras lo que ha defendido que "ese es el primer paso cuando se habla de menores para poder identificar sus trayectorias familiares, la capacidad que exista de devolución a sus países y a sus familias con seguridad y condiciones y garantías". "Es decir, que estamos en una fase muy previa en la que todavía lo que existe es un gran desconocimiento de información muy relevante antes de plantear el siguiente paso", ha concluido.

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