Sánchez reivindica a su Gobierno ante la "amenaza ultra" y aboga por cuatro años más

Los detalles El presidente del Gobierno ha criticado que el PP no colabora para solucionar la crisis en Ceuta y defiende ante sus parlamentarios que ellos son "la punta de lanza contra las políticas de ultraderecha".

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha alertado este lunes del avance de la "amenaza ultra" en Europa y ha considerado que un Gobierno de coalición progresista como el suyo "es hoy más necesario que nunca en el mundo", ya que es "la vanguardia del avance frente a los reaccionarios".

"Casi llevamos ochos años y el año que viene, otros cuatro años más", ha afirmado ante los diputados, senadores y eurodiputados socialistas reunidos en el Congreso en el inicio del curso político. Sánchez ha considerado que la victoria de la AfD ayer en el estado alemán de Sajonia Anhalt es "un aviso" de que "la amenaza ultra, gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo" y una "constatación" de la necesidad de gobiernos y políticas progresistas.

"No olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales, es un día y un derecho más ganado frente a los ultras", ha subrayado.

Asimismo, ha pedido a los parlamentarios socialistas que se "vacíen" y echen "el resto" en lo que queda de legislatura porque asegura que ahora hay que "ir a por más". Sánchez ha agradecido su trabajo y les ha dicho: "Os pido que os vaciéis estos meses, que os entreguéis", ha añadido. También les ha instado a dejarse "la piel" y "echar el resto" con las leyes en tramitación, y ha mencionado entre las prioridades la ley de protección a menores en entornos digitales, la ley de apoyo a la docencia y la ley orgánica de integridad pública.

En cuanto a Ceuta, Sánchez ha prometido que la ciudad autónoma "recuperará pronto la normalidad" y que "saldrá reforzada gracias a la acción del Gobierno" tras la entrada masiva unos 80.000 migrantes desde Marruecos el pasado 30 y 31 de julio.

Además, ha insistido en que es prioritario para este Gobierno "entender qué ha pasado" para que no se vuelva a repetir. "Vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio, y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía en transparencia, como siempre hemos hecho, y siempre también en defensa del interés de los españoles y del interés general de nuestro país", ha augurado.

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