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Informe preliminar

Un informe policial asegura que la entrada irregular de migrantes a Ceuta estuvo dirigida por gendarmes marroquíes

Los detalles Según ha adelantado 'El Español', gendarmes marroquíes estuvieron dando indicaciones a los migrantes y gestionaron su flujo durante la entrada masiva irregular del pasado 31 de julio.

Entrada masiva de migrantes en Ceuta
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Gendarmes de Marruecos habrían planificado y ejecutado la entrada masiva irregular de más de 70.000 migrantes en Ceuta el pasado 31 de julio, según un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y que ha adelantado 'El Español'.

La magistrada pidió tras la entrada masiva de migrantes informes tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil para esclarecer si existen indicios de un delito contra la independencia del Estado y, según el citado medio, los primeros enviaron dicho documento este lunes. Tras conocerse la noticia, laSexta ha confirmado que el informe todavía no ha sido leído por la Fiscalía.

El informe preliminar señala que la llegada de tantos migrantes no se debió a algo espontáneo, sino a un proceso planificado por Marruecos de tema migratorio solo en apariencia avalado por el hecho de que la gran mayoría de los que entraron a Ceuta abandonaron España a las pocas horas.

De hecho, el documento apunta a que la labor de los gendarmes marroquíes consistió en dar indicaciones a los migrantes para acceder a Ceuta así como gestionar el flujo de las miles de personas que iban llegando a Castillejos para enviarlas a puntos específicos.

Además, esa ayuda también fue por parte de personas no uniformadas que estuvieron vigilando el proceso de entrada irregular, existiendo imágenes de esas personas dando instrucciones a los migrantes.

Esta noticia ha pillado a Fernando Garea, director adjunto de 'El Español', en El Objetivo y ha señalado que este informe que ha adelantado su medio "es un torpedo en la línea argumental del Gobierno": "No solo por eso, sino también porque da detalles de que hubo avisos en los días inmediatamente anteriores. Es un informe preliminar, pero es el primero que conocemos y que sí habla de Marruecos".

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