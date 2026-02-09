Los escoltas de Mazón declaran que el expresident salió hacia el Cecopi sobre las 20:00 horas, poco antes del envío del ES-Alert

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana en el Congreso

Entre líneas La declaración de los escoltas de Mazón ante el jueza de la DANA desvela que el expresident estaba tranquilo el día de la tragedia y que llegó al Palau tras su tarde en El Ventorro sobre las 19:50 horas.

El 29 de octubre de 2024, durante la DANA, los escoltas del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, declararon que su jornada comenzó a las 7:30 y terminó a las 2:00 del día siguiente. Mazón asistió a un acto por la mañana y regresó al Palau sobre las 11:00 horas. Luego, tuvo una comida en El Ventorro, tras la cual los escoltas volvieron al Palau. A las 19:00 horas repostaron los vehículos y recogieron a Mazón a las 19:15. Llegaron al Centro de Coordinación de Emergencias a las 20:30, pero no participaron en las reuniones y no recibieron información oficial sobre la emergencia.

Los escoltas que estuvieron al servicio del expresident de la Generalitat Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, día de la DANA, han afirmado que el entonces jefe del Consell llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19:50 horas y que sobre las 20:00 horas salieron hacia la sede donde estaba reunido el Cecopi.

La jueza de Catarroja ha citado en esta jornada a tres escoltas que el expresident de la Generalitat tenía asignados el día de la DANA. Tres agentes que posteriormente recibieron condecoración de la Generalitat valenciana.

Fuentes presentes en la declaración han detallado a laSexta que en su declaración los escoltas han precisado que su servicio comenzó a las 7:30 horas del 29 de octubre y finalizó a las 2:00 del día siguiente. Han explicado además que Mazón tuvo un acto por la mañana, tras el cual volvió al Palau de la Generalitat sobre las 11:00 horas, y más tarde salieron a pie hacia la comida que el expresident mantuvo en El Ventorro con una periodista, un encuentro al que los escoltas no se quedaron.

Mazón les dijo que se podían marchar, por lo que volvieron al Palau. Estuvieron toda la tarde y sobre las 19:00 horas salieron a repostar los coches para el día siguiente. De camino a repostar, llamaron al conductor para que recogieran al presidente sobre las 19:15-19:20 horas.

Han indicado que el entonces president regresó a la sede del Gobierno valenciano sobre las 19:50 horas. Mazón entró solo y les dijo: "Ahora bajo y nos vamos". Antes de las 20:00 se fueron. En el coche del presidente iba él, el conductor y Josep Lanuza, asesor de Mazón y según el primer escolta que ha declarado "no iba ninguna señora".

Según su declaración, llegaron sobre las 20:30 horas al Centro de Coordinación de Emergencias, en l'Eliana. Mazón no les explicó nada, pero sabían que allí estaba el centro de coordinación de emergencias. Nadie dijo nada de la emergencia. Llegan sobre las 20.30 y ellos no entran porque consideran que es un lugar. Se quedan en el vestíbulo, saludan a sus compañeros de la policía autonómica. No escuchan nada a Mazón, ni a la consejera de Interior, Salomé Pradas ni a ningún funcionario.

Salieron antes de las 02:00 de la mañana y finalizaron su servicio. Sabían lo que estaba pasando por familiares y amigos, pero no sabían nada más porque la televisión de su sala del Palau estaba estropeada y nadie oficialmente les dijo nada. Alegan que sus dependencias son casi subterráneas y no podían ver nada.

