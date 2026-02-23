Un asesor de Mazón contradice a sus escoltas: asegura que llegó al Palau a las 19:30 y que estuvo 25 minutos allí

Los detalles Josep Lacunza no ha sabido especificar si Mazón llegó a las 19:32 o a las 19:42 horas al Palau de la Generalitat. Según el asesor, Mazón le dijo que no podía hablar con él en ese momento porque tenía lío, ya que se acababa de inundar el Metro.

Josep Lacunza, asesor que acompañó a Carlos Mazón al Cecopi la noche de la DANA del 29 de octubre de 2024 en la que murieron 230 ciudadanos de la Comunitat Valenciana, ha declarado ante la jueza que instruye la causa de la DANA que el expresidente de la Generalitat Valenciana llegó al Palau sobre las 19:30 horas, estando en el despacho con él entre 20 y 25 minutos.

Según fuentes presentes en la declaración, Lanuza no ha sido capaz de especificar si llegó a las 19:32 o a las 19:42 horas, recordando que cuando Mazón llegó él se encontraba en el patio gótico del Palau. El expresident de la Generalitat llegó solo, según este asesor, subiendo a su despacho.

Este testimonio contradice al de los tres escoltas y el chófer de Mazon que declararon la semana pasada, que dijeron que llegó más cerca de las 20:00 horas y apenas estuvo unos minutos en su despacho.

La Generalitat muestra una imagen de la entrada de Mazón al CECOPI a las 20:28

Lanuza ha detallado ante la jueza que su función fue trasladarle lo que Mazón quería hablar con él antes de la tragedia: una encuesta del CIS y otros temas. Mazón comentó a Lanuza que no podían despachar porque tenía lío, ya que se acababa de inundar el Metro.

Asegura que Mazón habló con varias personas en el despacho, llamadas en las que no escuchó ninguna alusión a la DANA; eso sí, después de hablar con Salomé Pradas, Mazón sí le contó que había un problema con una presa: la de Forata. El asesor del expresident cree recordar que ambos salieron del Palau alrededor de las 20:00 horas.

Lanuza cree que Mazón habló en el coche dos veces con Salomé Pradas, trasladándole que estaban de camino. Esa noche, siempre según el relato del asesor, recibió una llamada de la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, pero no consiguieron transferir la llamada desde la secretaria al teléfono del president. Por eso, según Lanuza, lo llamaron a él y él le pasó el teléfono al president, alegando que no funcionaban bien las conexiones.

Lanuza también ha dicho que en la segunda llamada con Pradas esta le explicó por dónde tenía que acceder al Cecopi, insistiendo en que en ese momento la preocupación principal era por la presa de Forata y la posibilidad de que reventara. Cuando sonó el ES-Alert, se sorprendió porque es la primera vez que le llegaba una alerta en el móvil.

