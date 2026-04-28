Sánchez insiste en que la vivienda es una "prioridad" para su Gobierno y aboga por "intervenir" el mercado del alquiler

Los detalles Sánchez denuncia que la especulación ha convertido los centros urbanos en "parques temáticos" y llama a los alcaldes a aplicar la Ley de Vivienda para frenar la subida de los precios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que más del 60% de la desigualdad en España se debe a la imposibilidad de acceder a una vivienda y ha advertido de que la especulación está "expulsando a las familias de los barrios y convirtiendo los centros urbanos en parques temáticos".

Durante su intervención en el foro 'Bloomberg CityLab 2026', Sánchez ha indicado que la especulación inmobiliaria está destruyendo "el alma y la identidad de las ciudades" y ha argumentado que en capitales como Madrid, Budapest y Lisboa, hay familias que tienen que destinar más del 70% de sus ingresos a la vivienda.

"Algo que, sin duda alguna, es una fuente de injusticia social y de malestar también por parte de nuestros conciudadanos, como es lógico. Y ante eso hay dos caminos. Hay un dilema que hay que resolver. Mirar hacia otro lado o intervenir un mercado que no funciona. Y nosotros hemos decidido también, a nivel estatal, intervenir un mercado que no funciona", ha subrayado.

Así, Sánchez ha recordado que el Gobierno puso en marcha en 2023 la Ley por el Derecho a la Vivienda, que permite a las comunidades autónomas y sus distintas ciudades declarar zonas tensionadas para limitar los precios "de forma sensata, sin perjudicar a los propietarios" y que proporciona además herramientas para impulsar una oferta de una vivienda "más asequible".

"Pero hay una condición, y es querer aplicar esta Ley de Derecho a la Vivienda. Barcelona, por ejemplo, lo hizo, y los resultados están ahí. Desde el año 2024, el precio de los nuevos alquileres ha bajado un 2,7%", ha subrayado Sánchez, que ha advertido de que "allí donde no se aplica" esta norma, en alusión a las comunidades y ciudades gobernadas por el PP, "los precios lo que hacen es subir de una manera absolutamente desbocada".

"Donde se actúa, donde se interviene en el mercado, hay resultados, y donde no, el problema se agrava, así de claro. Y por eso creo que es importante aplicar todas esas herramientas que tenemos desde el Estado para poder hacer frente a la mayor crisis habitacional que se vive en España", ha indicado el jefe del Ejecutivo.

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