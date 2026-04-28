Ahora

Crisis de la vivienda

Sánchez insiste en que la vivienda es una "prioridad" para su Gobierno y aboga por "intervenir" el mercado del alquiler

Los detalles Sánchez denuncia que la especulación ha convertido los centros urbanos en "parques temáticos" y llama a los alcaldes a aplicar la Ley de Vivienda para frenar la subida de los precios.

El presidente del gobierno de España Pedro Sánchez durante su intervención en 'Bloomberg CityLab 2026'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que más del 60% de la desigualdad en España se debe a la imposibilidad de acceder a una vivienda y ha advertido de que la especulación está "expulsando a las familias de los barrios y convirtiendo los centros urbanos en parques temáticos".

Durante su intervención en el foro 'Bloomberg CityLab 2026', Sánchez ha indicado que la especulación inmobiliaria está destruyendo "el alma y la identidad de las ciudades" y ha argumentado que en capitales como Madrid, Budapest y Lisboa, hay familias que tienen que destinar más del 70% de sus ingresos a la vivienda.

"Algo que, sin duda alguna, es una fuente de injusticia social y de malestar también por parte de nuestros conciudadanos, como es lógico. Y ante eso hay dos caminos. Hay un dilema que hay que resolver. Mirar hacia otro lado o intervenir un mercado que no funciona. Y nosotros hemos decidido también, a nivel estatal, intervenir un mercado que no funciona", ha subrayado.

Así, Sánchez ha recordado que el Gobierno puso en marcha en 2023 la Ley por el Derecho a la Vivienda, que permite a las comunidades autónomas y sus distintas ciudades declarar zonas tensionadas para limitar los precios "de forma sensata, sin perjudicar a los propietarios" y que proporciona además herramientas para impulsar una oferta de una vivienda "más asequible".

"Pero hay una condición, y es querer aplicar esta Ley de Derecho a la Vivienda. Barcelona, por ejemplo, lo hizo, y los resultados están ahí. Desde el año 2024, el precio de los nuevos alquileres ha bajado un 2,7%", ha subrayado Sánchez, que ha advertido de que "allí donde no se aplica" esta norma, en alusión a las comunidades y ciudades gobernadas por el PP, "los precios lo que hacen es subir de una manera absolutamente desbocada".

"Donde se actúa, donde se interviene en el mercado, hay resultados, y donde no, el problema se agrava, así de claro. Y por eso creo que es importante aplicar todas esas herramientas que tenemos desde el Estado para poder hacer frente a la mayor crisis habitacional que se vive en España", ha indicado el jefe del Ejecutivo.

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