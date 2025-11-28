La Policía detiene a dos fugitivos de la Camorra napolitana reclamados por Italia en apenas 72 horas

Los detalles Uno de los fugitivos fue arrestado en Tenerife y el otro en Almería, ambos con una Orden Europea de Detención y Entrega por diversos delitos que podrían sumarles hasta 60 años de prisión, según informó este viernes la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha arrestado en 72 horas a dos fugitivos vinculados con la camorra napolitana, buscados por la justicia italiana. Uno fue capturado en Tenerife y el otro en Almería, ambos con una Orden Europea de Detención y Entrega. Los delitos que se les imputan podrían conllevar hasta 60 años de prisión. El primer detenido, acusado de homicidio y pertenencia a organización criminal, fue arrestado en Tenerife. El segundo, considerado un líder delictivo, fue capturado en Almería. La investigación comenzó tras una solicitud de cooperación de Italia. Otro sospechoso enfrenta cargos que podrían sumar 30 años de cárcel.

El primero de los arrestos tuvo lugar en un apartamento turístico en Tenerife. El detenido estaba acusado de pertenencia a organización criminal y homicidio por un ataque armado perpetrado en 2024 en la localidad italiana de Striano, donde se disparó hasta en 12 ocasiones contra un hombre en plena vía pública.

El segundo fugitivo fue detenido en Roquetas de Mar (Almería), desde donde presuntamente continuaba dirigiendo actividades delictivas. Fuentes policiales lo consideran un objetivo de alto valor: uno de los líderes de un conocido grupo vinculado a la camorra napolitana.

La investigación comenzó a finales de octubre, tras una solicitud de cooperación enviada por Italia a través de los canales oficiales de intercambio de información entre ambos países y la Oficina Sirene.

Italia había emitido además una orden de detención contra otro varón, acusado de chantaje, extorsión, secuestro, detención ilegal y toma de rehenes, delitos por los que podría enfrentar hasta 30 años de cárcel.

