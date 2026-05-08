Meloni y Rubio mantienen un "constructivo intercambio" en Roma para limar asperezas tras los ataques de Trump

Los detalles La primera ministra de Italia, víctima de las descalificaciones del presidente norteamericano, ha calificado el encuentro como "un diálogo franco entre aliados que defienden sus propios intereses nacionales pero saben lo valiosa que es la unidad de Occidente".

Marco Rubio, Secretario de Estado de EE.UU., continúa su gira por Europa y se ha reunido con la primera ministra italiana, Georgia Meloni, en medio de las críticas de Donald Trump por su postura contra la guerra en Irán. Meloni destacó un "amplio y constructivo intercambio" con Rubio, abordando temas como las relaciones bilaterales, la libertad de navegación en Ormuz, la estabilización de Libia y la crisis en Oriente Medio. En redes sociales, Meloni calificó la reunión como un "diálogo franco entre aliados". Rubio se refirió a la reunión como una oportunidad para reforzar la asociación estratégica entre EE.UU. e Italia. La visita se produce tras tensiones entre Trump y Meloni, debido a la negativa de Italia a ceder territorio para ataques contra Irán.

Marco Rubio sigue con su gira por Europa. Después de visitar al papa León XIV, el Secretario de Estado de EEUU se ha reunido con Georgia Meloni, primera ministra italiana, en mitad de los ataques del presidente Donald Trump a ambos por su postura en contra de la guerra en Irán.

Meloni, en ese sentido, ha destacado el "amplio y constructivo intercambio" que ha mantenido con Rubio, que posteriormente ha declarado desde la embajada estadounidense en Roma que no entiende por qué Washington no logra un apoyo más firme de sus aliados en el conflicto de Irán, instando a todos a adoptar "algo más que simples declaraciones contundentes".

Ese "constructivo intercambio" al que ha hecho mención Meloni ha incluido "numerosas cuestiones, desde las relaciones bilaterales entre Italia y EEUU hasta las principales inquietudes internacionales". Entre ellas, ha destacado la libertad de navegación en Ormuz, la estabilización de Libia, los procesos de paz en Líbano y en Ucrania y, también, la crisis en Oriente Medio.

En redes sociales, Meloni ha calificado la reunión mantenida con Rubio como "un diálogo franco entre aliados que defienden sus propios intereses nacionales", pero que saben "lo valiosa que es la unidad de Occidente".

Rubio, por su parte, ha sido mucho más escueto y se ha limitado a afirmar, también en redes, que ha sido una "gran reunión para reforzar la duradera asociación estratégica entre EEUU e Italia".

La visita del Secretario de Estado de EEUU llega después de que Trump tuviera sus más y sus menos con Meloni, mostrando su descontento con alguien que había servido como una especie de enlace entre EEUU y la UE en este nuevo mandato del republicano.

Sin embargo, Trump atacó a Meloni por su negativa a ceder territorio italiano para que EEUU lanzara ataques contra Irán. "Pensé que tenía más coraje, me equivoqué", expresó el republicano. La italiana, además, salió en defensa de León XIV ante las descalificaciones del presidente norteamericano al Sumo Pontífice.

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