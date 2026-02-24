Las víctimas de la DANA llegan a la comisión de Les Corts tras 15 meses de "censura": "Seguimos en pie no por ustedes, sino a pesar de ustedes"

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, Rosa Álvarez, comparece ante la comisión de investigación de la DANA

Los detalles La presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la DANA, Rosa Álvarez, ha exigido "verdad, justicia y reparación" ante la comisión de investigación de Les Corts: "¿Piensan que buscamos venganza? Queremos justicia y no venganza".

Rosa Álvarez, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, criticó la gestión negligente del Consell en las inundaciones del 29 de octubre de 2024, donde murieron 230 personas. Durante su comparecencia en Les Corts, exigió verdad, justicia y reparación, denunciando que las muertes eran evitables con una alerta adecuada. Criticó la tardanza en la investigación y la resistencia del PP y Vox a permitir la participación de las víctimas. Álvarez también denunció amenazas y censura hacia las asociaciones de víctimas. Los grupos parlamentarios reaccionaron con respeto, aunque con desacuerdos en algunos puntos.

La presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la DANA, Rosa Álvarez, ha cargado contra la "negligencia" de la gestión del Consell de las inundaciones del 29 de octubre de 2024 y ha reivindicado que las 230 víctimas mortales no pueden "convertirse en estadísticas", al tiempo que han exigido "verdad, justicia y reparación": "No hemos venido a mendigar la verdad, hemos venido a reclamarla. No hemos venido a pedir permiso, hemos venido a señalar responsabilidades".

Álvarez, en su comparecencia este martes ante la comisión de investigación sobre la DANA de Les Corts, ha incidido en que lo ocurrido el 29O "no fue una sorpresa, fue una negligencia", y ha advertido a los grupos parlamentarios: "No podrán doblegarnos".

"Seguimos en pie no por ustedes, sino a pesar de ustedes. Aquí estamos, aquí vamos a seguir hasta que cada verdad salga a la luz y cada responsabilidad tenga nombre y apellidos. No nos vamos a ir, no nos vamos a callar y no vamos a permitir que nadie vuelva a morir por la incompetencia de un gobierno", ha expresado.

Álvarez ha aprovechado su intervención para criticar que la comisión de investigación de Les Corts hayan tardado más de un año en citar a las víctimas y ha reprochado al PP y Vox que se hayan "resistido" a dejarlas acudir a este foro. "Puede que para algunos de ustedes solo seamos números", ha deslizado, al tiempo que ha sostenido que la verdad, la justicia y la reparación son las tres palabras que les "mantienen en pie".

Dicho esto, sobre la gestión de la DANA, ha denunciado la "ineptitud" y la "negligencia" del Consell y ha insistido en que las 230 muertes eran "evitables", puesto que los representantes del gobierno valenciano "solo tenían que hacer su trabajo y mandar la alerta a tiempo y con un contenido acorde al riesgo". "Da igual si en valenciano o castellano", ha añadido.

Pese a la tardanza en comparecer, Álvarez ha valorado que durante este tiempo han aprendido "lo que no sabíamos ese día", por lo que "cuando vuelva a ocurrir" un episodio similar "estaremos mejor preparados", y ha censurado la falta de "coordinación institucional": "La ciencia valenciana hace lo que debería hacer la Administración".

Las víctimas denuncian haber sido "censuradas"

También ha criticado que el PP y Vox permitan comparecer a "pseudoperiodistas que se mancharon con barro" --en referencia al youtuber Rubén Gisbert, citado en la comisión-- y les ha advertido de que lo que están permitiendo es "otro perdón más que añadir" a una larga lista, junto a su "inacción antes, durante y después" de la DANA. De hecho, ha denunciado que las asociaciones de víctimas han estado "censuradas": "Nos han vetado retorciendo nuestras palabras". Por ello, ha proclamado que hoy están en Les Corts porque han "resistido" y después de que PP y Vox han "levantado la restricción".

En otro orden de cosas, Rosa Álvarez ha acusado a ambas formaciones de "esconder" a Carlos Mazón, "el máximo responsable" de la tragedia de la DANA, y ha pedido "que pague por su incompetencia". "Nos han llamado víctimas VIP y con derecho a roce real", ha reprochado al síndic del PP, Nando Pastor, al que ha preguntado si este "roce" ha sido también con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "que es de su partido".

"¿Piensan que buscamos venganza? Queremos justicia y no venganza", ha continuado la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la DANA, que ha insistido en que las muertes eran evitables tanto el 29 de octubre como meses antes, "incluso el 13 de junio, cuando a toda prisa se firmó el pacto entre PP y Vox". "Es el primer día en que se podrían haber salvado vidas", ha señalado.

Asimismo, ha negado que el fenómeno meteorológico del 29O no era "imprevisible", ha negado que existiera un "apagón informativo" por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y ha defendido el trabajo "diligente" de este organismo. "Hoy no hemos venido aquí a llevar la iniciativa de la comunicación, sino a transmitir el dolor y la indignación y a desmentir con pruebas el bulo que llevan manteniendo", ha resaltado. "El apagón informativo es falso e insultante, es un intento de salvarse ustedes y de degradar la memoria de nuestros familiares", ha agregado.

A su juicio, otro de los "bulos" son los relacionados con las infraestructuras, dado que las obras previstas "no hubieran sido suficientes para evitar las muertes", pero sí las hubieran paliado.

Denuncia haber sufrido "amenazas"

Álvarez ha preguntado qué opinión les merece que Carlos Mazón estuviera "desde mediodía desaparecido" y sus "no se cuantos cambios de versiones" y ha cargado contra el que fuera jefe del Consell: "Es una mala persona y un desalmado. Y ustedes son cómplices por mantenerlo y apoyarlo. ¿No les parece insostenible? Mantengan un mínimo de decencia, honestidad y decoro. Exíjanle el acta de diputado y, si no la entrega, expúlsenlo del partido. Si no, ustedes serán exactamente igual que él".

Pero también ha afeado al actual 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que haya mantenido a prácticamente todos los consellers, también a José Antonio Rovira y Miguel Barrachina. Y le ha replicado sobre las ayudas de 80.000 euros a las familias de víctimas mortales 16 meses después: "¿Un poco tarde, no? Las cosas con esfuerzo se pueden reponer, las personas son insustituibles".

De cara al futuro, Rosa Álvarez ha reclamado que la reconstrucción no sea únicamente económica, porque la víctimas necesitan "reconocimiento, responsabilidades y un cambio de políticas". "La dignidad de los que murieron no se compra", ha advertido.

Antes de comparecer en el parlamento, Rosa Álvarez ha desvelado que tanto su entidad como la Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre 2024 han sufrido "amenazas" por parte de "la misma persona" y las han denunciado en una comisaría de València. No ha querido hacer público por parte de quién son porque "está en manos de abogados y de la Guardia Civil".

La respuesta de los grupos a las víctimas

Entre los grupos, Nando Pastor (PP) ha asegurado que respeta "todas y cada una de las palabras" de Rosa Álvarez, aunque no comparte algunas de sus "opiniones o juicios de valor". Ha sostenido que no se ha "vetado" a ninguna asociación y que si hay dos que no están en el registro de la Generalitat es porque son de ámbito nacional, "pero ambas solicitaron venir y esta comisión no niega a nadie esa posibilidad". "Tendemos la mano a todas las víctimas, no podemos obligar a que nos la cojan, a establecer un canal de comunicación", ha dicho, y ha rechazado valorar el proceso judicial de la DANA.

José Muñoz (PSPV) ha reivindicado el trabajo de las asociaciones mayoritarias tras una "estrategia de violencia institucional" contra ellas, ha denunciado, por parte de la Generalitat. "A usted le han llamado víctima VIP y no se han disculpado", ha dicho a Álvarez en alusión a las palabras que dijo el síndic del PP sobre algunas "víctimas VIP o de graderío" en el funeral de estado por la DANA.

Desde Compromís, su síndic, Joan Baldoví, ha agradecido las palabras de Rosa Álvarez, que le han "conmovido", y ha señalado que "no cabe más" que decir.

Por su parte, José Mª Llanos (Vox) ha afirmado que las víctimas "tienen todo el derecho a manifestar sus opiniones" y ha traslado a Álvarez el "respeto, reconocimiento y respeto" de su grupo. Dicho esto, ha defendido que en la comisión hablan todas las asociaciones "con total libertad" y ha reiterado que Vox quiere depurar "todas las responsabilidades, caiga quien caiga".

