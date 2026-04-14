Puente cuestiona al juez Peinado y las causas que "pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente"

Los detalles El ministro Óscar Puente no ha podido resistirse a dar su opinión sobre el último auto del juez Peinado sobre la esposa del presidente del Gobierno cuando le preguntaban a Bolaños. Puente ha insistido en el peligro de que en una democracia se "persiga a familiares de cargos públicos" por el hecho de serlo.

El Gobierno ha cerrado filas este martes contra el auto del juez Juan Carlos Peinado que propone juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, han destacado las palabras del titular de Transportes Óscar Puente, que no se ha podido resistir a intervenir cuando la prensa le preguntaba al ministro Bolaños.

Puente ha denunciado las causas judiciales "que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente". El ministro de Transportes, que ha dicho que la opinión del ministro de Justicia no es exclusivamente suya, sino también de la totalidad del Consejo de Ministros, ha insistido en la imparcialidad de Peinado.

"Los cargos públicos sin distinción y sus familiares están sometidos a la acción de la justicia y al imperio de la ley, faltaría más... pero tan importante como eso, no sé si más, es que ni los cargos públicos ni sus familiares sean perturbados o perseguidos como consecuencia de ser cargos públicos o de ser familiares de cargos públicos", ha señalado Puente.

Así, el titular de Transportes se ha preguntado si hoy en nuestro país estamos ante causas judiciales "que tratan de eliminar espacios de impunidad o estamos ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente". De la respuesta a esa pregunta -ha dicho- depende en buena medida el presente y el futuro de nuestra democracia.

Puente ha asegurado que, tras leer el auto de Peinado, sigue sin entender qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez. "No entiendo cuál es el ilícito, no veo por ningún lado el camino del de lucro", ha dicho.

Y ha opinado que la propia carrera judicial debería estar preocupada por la imagen de la Justicia que generan este tipo de causas y ha lamentado que estos casos hacen que se instale en la sociedad la opinión de que hay una Justicia que actúa "en función del color político del judicable".

Por su parte, la portavoz del Gobierno Elma Saiz ha insistido en la inocencia de Begoña Gómez, y ha criticado el auto que tiene párrafos "que van más allá de lo jurídico". "Yo también confío y respeto en la Justicia. Confío en que la justicia haga justicia, pero eso no es incompatible con criticar algunos procedimientos, afortunadamente los menos, que la desprestigian profundamente", ha señalado.

Mientras, Bolaños ha reiterado las declaraciones en las que afirmaba que las decisiones del juez Peinado habían avergonzado a muchos ciudadanos, jueces y magistrados en nuestro país y añadía que "el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable". El titular de Justicia ha defendido que se trata de una opinión "absolutamente respetuosa en lo personal" y realizada en el ejercicio de su libertad de expresión.

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