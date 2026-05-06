El papa León XIV dará un discurso en el Congreso el próximo 8 de junio en su viaje a España

Sí, pero... "Podría pasar que algún grupo parlamentario decida no participar. A unos les puede incomodar unas cosas y a otros otras, como a los que sostienen que el aborto es un derecho", ha manifestado el presidente de la Conferencia Episcopal Luis Argüello.

El papa León XIV visitará las Cortes Generales españolas dentro de los actos previstos en su viaje a España. Será el próximo 8 de junio, y el pontífice realizará un discurso en un acto conjunto con diputados y senadores en la Cámara Baja.

La presidenta del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, enviaron sendas cartas al León XIV para invitarle a sus sedes. Una visita que hoy confirman desde la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha confirmado en una charla con periodistas que León XIV ha sido invitado por las presidencias de las cámaras y que la invitación ha sido respaldada por las Mesas. "Podría pasar que algún grupo parlamentario decida no participar. A unos les puede incomodar unas cosas y a otros otras, como a los que sostienen que el aborto es un derecho", ha manifestado Argüello.

"Esperamos que la cortesía parlamentaria se imponga en la acogida en las Cortes. Espero y deseo que la forma de comportarse de los grupos sea hospitalaria. Están recibiendo al papa no a la conferencia episcopal española", ha añadido.

El calendario del papa

León XIV llegará a Madrid por la mañana el 6 de junio y permanecerá en la capital hasta el día 9 por la mañana, cuando viajará a Barcelona. En la ciudad condal estará hasta el día 11 por la mañana, y desde allí se desplazará hasta Gran Canaria y Tenerife, donde permanecerá hasta el 12 por la tarde, cuando regresará a Roma.

El avión papal aterrizará el sábado 6 de junio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por los reyes como jefe de Estado. Ese mismo día tendrá lugar una gran vigilia de oración con jóvenes que previsiblemente será en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu, contará con la participación directa de los jóvenes y culminará con unas palabras del pontífice y la celebración de una adoración eucarística.

Previamente, el papa recorrerá la zona saludando a los peregrinos desde el papamóvil. Al día siguiente, el domingo 7 de junio, el papa oficiará en la plaza de Cibeles una misa por la festividad del Corpus Christi y tras su celebración presidirá una procesión eucarística por las zonas aledañas.

Entre los actos y encuentros que Robert Francis Prevost llevará a cabo en la capital está previsto que visite la sede de la Conferencia Episcopal Española, que este año conmemora su 60º aniversario, y el lunes se perfila como una de las fechas idóneas.

El pontífice llegará el martes 9 de junio a Barcelona, que este año celebra el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en la ciudad condal. Coincidiendo con ese aniversario, el miércoles 10 de junio se inaugura la Torre de Jesucristo, la más alta de la basílica de la Sagrada Familia, y, aunque no está confirmado de forma oficial, está previsto que León XIV participe en ese acto. Otros de los eventos que se barajan en la agenda del papa es su visita a la Abadía de Montserrat el próximo 10 de junio y un encuentro multitudinario con jóvenes en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic.

Recogiendo el deseo de su antecesor el papa Francisco de conocer de primera mano el drama migratorio que vive el archipiélago canario, el pontífice cerrará su viaje a España en Canarias, donde visitará Gran Canaria y Tenerife. En cada una de las islas están prevista la celebración de una misa multitudinaria, en el estadio de Gran Canaria, en la capital, y en el puerto de Santa Cruz, en Tenerife, como cierre a su viaje apostólico. Asimismo, León XIV tendrá algún tipo de encuentro con personas migrantes, aunque por el momento no han trascendido los detalles del mismo.

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