Anticorrupción ve "posible" una rebaja de pena de Aldama reclamada por el PP por una "atenuante muy cualificada"

Los detalles El fiscal Alejandro Luzón recuerda que la rebaja de la pena a un acusado que colabora con la Justicia y se autoincrimina está "absolutamente" asumida, también a nivel internacional.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera "posible" rebajar la condena a Víctor de Aldama, acusado de corrupción, debido a su confesión en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos. Aunque inicialmente solicitó siete años de cárcel para Aldama, Luzón ahora evalúa la posibilidad de aplicar una atenuante, como propone la acusación popular. Luzón ha criticado las defensas de Ábalos y Koldo García, que cuestionan la colaboración de Aldama, insistiendo en que la confesión debe ser corroborada por otras pruebas. El fiscal subraya que compensar a quienes colaboran con la justicia es esencial para combatir la corrupción.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera "posible" y "admisible" rebajar aún más la posible condena al "corruptor" Víctor de Aldama por su confesión en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, aunque él ha decidido mantener su petición inicial para el empresario, siete años de cárcel.

En su informe final en el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y este empresario por presunta corrupción en contratos de mascarillas, Luzón ha defendido que todo lo que ha contado Aldama en relación a los hechos que juzgan se ha visto "plenamente corroborado" por otras pruebas.

"Hay otras cosas que dice que no sabemos, a día de hoy, si son ciertas o abiertamente inciertas, pero no se han tenido en cuenta para la acusación que se formula en este acto", ha subrayado el fiscal.

Luzón anunció el lunes que mantenía su petición inicial de siete años de cárcel a Aldama al no apreciar como "muy cualificada" la atenuante de confesión para él, pero en la jornada de hoy ha considerado "posible" concederle dicha atenuante, como pide la acusación popular que coordina el PP, o solicitar una mayor rebaja, como hace su defensa.

Ante informaciones que apuntaban a una orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que Luzón no rebajase su petición para Aldama, fuentes fiscales recalcaron que se trató de una decisión unitaria del Ministerio Público tras un debate interno en el que no hubo "órdenes" o "presiones".

La "cansina letanía" de las defensas contra Aldama

El fiscal ha cuestionado con dureza la "cansina letanía" de las defensas de Ábalos y Koldo García en torno a la colaboración de Aldama, como si "pareciera" que la confesión de un coimputado "fuera un caso excepcional".

De "ornitorrinco procesal" tildaron estas defensas a Aldama, una expresión que Luzón ha vuelto a escuchar 25 años después de oírla en otro juicio, el de los fondos reservados, cuando el abogado de un secretario de Estado de Seguridad lo utilizó para referirse a un homólogo que admitía el pago de sobresueldos y la sustracción de esos fondos en el Ministerio del Interior.

Luzón ha querido dejar claro que la rebaja de la pena a un acusado que colabora con la Justicia y se autoincrimina está "absolutamente" asumida, también a nivel internacional, y es una "necesidad" para averiguar los delitos de corrupción, y ha aseverado: "Si de verdad queremos combatir a las organizaciones criminales y la corrupción, debemos compensar a quienes salen de ellas y denuncian".

Ahora bien, ha dejado claro que no se debe asumir "acríticamente" la declaración de un coimputado, sino que "debe verse con muchas reservas" y ser corroborada por otras pruebas. Algo que, sostiene, se ha producido en este juicio con la confesión de Aldama.

Es más, para el fiscal, "la prueba es tan abundante que podemos considerar que la declaración de Aldama no es la determinante y decisiva".

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