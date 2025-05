El juez Peinado imputa al delegado del Gobierno en Madrid por malversación en la causa contra Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por malversación en la causa contra Begoña Gómez. La decisión la ha tomado a partir de una querella de Vox, que inicialmente recayó en el juzgado de Instrucción 7 de Madrid y asumió después el juez Peinado.

Así, Peinado ha admitido a trámite la querella respecto del querellado Francisco Martín Aguirre, por su "aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez Fernández, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública".

El juez, quien ha citado a declarar a Martín el 14 de mayo a las 13.30 horas, ha descartado la prevaricación y ha abierto la causa solo por malversación. "Los hechos objeto de la querella relativos a este delito de prevaricación, no puede entenderse que vayan más allá de una irregularidad en el nombramiento, por omitir trámites que obvian o prescinden de los procedimientos reglamentariamente establecidos, pero no que excedan de la infracción administrativa, lo que conduce a que por este delito no pueda ser admitida a trámite, la querella", indica el auto.

Francisco Martín era secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021 y, por tanto, superior jerárquico de Cristina Álvarez, secretaria de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, está también imputada en esta causa por presuntamente participar en gestiones con la Universidad Complutense (UCM) para la cátedra extraordinaria que dirigía la esposa del presidente del Gobierno, por un supuesto delito de tráfico de influencias.