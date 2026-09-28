El juez Pedraz cita a declarar como perjudicada en la causa de las cloacas del PSOE a la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez

El contexto La magistrada de Badajoz declarará como perjudicada el próximo 8 de octubre. Su nombre era uno de los "objetivos de interés" de la trama de Santos Cerdán y Leire Díez, que intentaría influir en el devenir de las causas judiciales que afectasen a miembros del PSOE o al partido.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a la magistrada de Badajoz, Beatriz Biedma, como perjudicada en la causa de las cloacas del PSOE, tras investigar al hermano de Pedro Sánchez. Biedma declarará el 8 de octubre y podría actuar como acusación particular. La investigación detalla una supuesta trama liderada por Santos Cerdán y Leire Díez que intentaría influir en causas judiciales contra el PSOE. Biedma denuncia haber sido objeto de acciones para desacreditarla y apartarla de casos judiciales, y solicita investigar si la trama contactó con clanes del narcotráfico para perjudicarla. Los hechos podrían constituir delitos graves, comprometiendo la independencia judicial.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cita a declarar como perjudicada en la causa de las cloacas del PSOE a la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó al hermano de Pedro Sánchez. La magistrada declarará el próximo 8 de octubre, según confirman fuentes jurídicas a laSexta.

El juez Pedraz le ha dado la posibilidad de acceder a la causa como acusación particular. En su resolución, el magistrado la cita como perjudiciada por "al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa".

En un auto del mes de mayo, el juez detallaba el funcionamiento de una supuesta trama encabezada por Santos Cerdán y Leire Díez que intentaría influir en el devenir de las causas judiciales que afectasen a miembros del PSOE o al partido. Entre los "objetivos de interés" de la trama estarían el juez Juan Carlos Peinado, Mercedes Alaya o la propia Biedma.

Hace apenas dos semanas, la jueza solicitó personarse como perjudicada en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional investiga las cloacas del PSOE y ejercer la acusación particular. Argumenta que, en el plano estrictamente personal y profesional, ha sido objeto, según los indicios actualmente existentes, de "actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

En su escrito, la magistrada pide que se investigue su la trama de la fontanera del PSOE, Leire Díez, estableció contactos con clanes del narcotráfico para perjudicarla. El escrito se refiere a una noticia de 'Artículo 14' el 15 de julio de 2026 y una anotación en la agenda de Leire Díez del 25 de marzo de 2025 que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano" y que considera "especialmente relevante" por estar datada días después de que se rechazara la recusación contra ella. Dice la jueza que ha tenido conocimiento, "a través de informaciones que en su momento serán puestas a disposición de los investigadores", de la "existencia de contactos promovidos" por la presunta trama de Leire Díez y Santos Cerdán con "personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz" para actuar en su contra. Una "última y desesperada estrategia para apartar a la magistrada del procedimiento", añade la jueza.

Unos hechos que, según la jueza, le han ocasionado un "perjuicio personal y profesional", y también "institucional de extraordinaria gravedad", al considerar que está comprometida la independencia judicial y la imparcialidad de los tribunales.

En su escrito, la magistrada apunta que los hechos investigados podrían constituir un delito de obstrucción a la Justicia, contra la integridad moral, de amenazas y/o coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, acusación o denuncia falsa y organización criminal o grupo criminal.

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