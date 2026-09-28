Vox inunda de su racismo la crisis de la vivienda con un indignante tuit: "Si se llamara 'Morocarmen', tendría casa"

Los detalles El partido de Santiago Abascal ha afirmado a través de las redes sociales que el desahucio de Maricarmen se produjo, en esencia, porque se trata de una mujer española y no de una migrante.

Tras dos días de intensas protestas por la crisis de la vivienda en Madrid, con una manifestación por el desahucio de Maricarmen y una acampada en la Puerta del Sol organizada por el Sindicato de Inquilinas, Vox ha aprovechado la situación para difundir mensajes xenófobos. El partido de ultraderecha afirmó que, si Maricarmen fuera "Morocarmen", tendría vivienda. Santiago Abascal, líder de Vox, calificó a los manifestantes y a los migrantes en Ceuta como "milicias de Sánchez", acusando al Gobierno de no construir suficientes viviendas y de favorecer a los extranjeros. Abascal criticó la gestión del Gobierno en materia de vivienda y migración.

Tras dos días de una fuerte respuesta social a la crisis de la vivienda, que se ha plasmado con la manifestación por el desahucio de Maricarmen en el centro de Madrid y la posterior acampada en la Puerta del Sol promovida por el Sindicato de Inquilinas, Vox ha utilizado la cuestión habitacional para esparcir la xenofobia que ya han utilizado durante los dos últimos meses en la crisis migratoria de Ceuta. "Toda España sabe que si en vez de Maricarmen fuera Morocarmen, tendría casa", ha afirmado este domingo el partido de ultraderecha a través de la red social X.

Del mismo modo, el presidente de la formación ultra, Santiago Abascal, ha asegurado que los manifestantes por la vivienda acampados en Sol y los migrantes que se encuentran en la playa del Trampolín en Ceuta son "milicias de Sánchez" que pretenden "proteger al Gobierno criminal".

"Ocho años llevan gobernando estos mafiosos; en ese tiempo han entrado a España ocho millones de extranjeros y se han hecho menos de 90.000 viviendas al año", ha afirmado el presidente de Vox, responsabilizando a Moncloa de "los precios imposibles y las emancipaciones frustradas de millones de jóvenes y de las familias que no llegan a fin de mes".

Asimismo, Abascal ha acusado al Gobierno de "defender a los okupas" y de haber construido tan solo "800 viviendas sociales donde nadie las quiere, y con prioridad extranjera". "Ni para Maricarmen ni para Marta y Dani que se acaban de casar. Siempre para los recién llegados", ha concluido.

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