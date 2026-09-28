Barbero advierte que Sumar está “aún lejos” del acuerdo en vivienda con el PSOE: “Nuestra paciencia se está agotando”

¿Qué ha dicho? La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, explica que parte de los contenidos mínimos que quiere Sumar sí que están en el acuerdo, pero "no están llegando con toda la claridad jurídica".

A escasas 24 horas de que dé comienzo el Consejo de Ministros, el Real Decreto-ley de vivienda aún se sigue negociando entre los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición. Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, admite que todavía están "lejos" de llegar a un acuerdo con el PSOE.

"Ahora mismo aún estamos lejos. Es verdad que parte de los contenidos mínimos que nosotras queremos sí que están ahí, pero realmente no están llegando con toda la claridad jurídica y, por lo tanto, los efectos para la gente a los que tienen que llegar. Y nosotros así no vamos a validar nada", explica en Al Rojo Vivo.

Con respecto al acuerdo de mínimos que Sumar exige sí o sí, y que tal como recuerda Barbero se pusieron en la mesa ya este pasado mes de julio, un escudo antidesahucios que realmente funcione, una prórroga de los contratos de alquiler hasta 2028 reforzada, limitar la acción de los fondos buitre, regular (que es por ahí por donde se están escapando ahora) los precios de alquiler de temporada y por habitaciones y, tal como sentencia, "nosotras queremos que los contratos de alquiler sean indefinidos o de renovación automática de los contratos".

En el caso de que este martes no se haya alcanzado un acuerdo en estos puntos, ¿Sumar descarta algún tipo de escenario o todos los escenarios son posibles? Por ejemplo, el plantón al Gobierno", pregunta Antonio García Ferreras.

"A día de hoy todos los escenarios son posibles porque nosotras (SUMAR) necesitamos un texto que responda a lo que quiere la ciudadanía", responde contundente Barbero, señalando que "por mucho que nos pongamos a elucubrar y hacer aritmética, esto no va de la metapolítica, va de que la gente a día de hoy la están echando de sus casas".

Y afirma, "la situación de Maricarmen, una señora de 87 años saliendo en camilla de la casa donde ha vivido 70 años, marca un punto de inflexión y un Gobierno progresista no puede mirar hacia otro lado".

Por otro lado, y a la pregunta de si es posible o no llegar a un acuerdo, en el Congreso de los Diputados, que acepten partidos tan dispares como Podemos, Junts, PNV o Bildu, Barbero lo tiene claro: "Lo hemos podido hacer en otras ocasiones. De lo que se trata aquí es de que todos los grupos parlamentarios estemos escuchando a quien tenemos que escuchar, que es a la calle".

Por su parte, Barbero responde también a las voces críticas con el Gobierno de coalición que aseguran que llevan ocho años gobernando y que no han hecho nada por el tema de la vivienda.

"Nosotros (SUMAR) en el Gobierno progresista hemos ocupado distintas carteras. Una de ellas es la de Trabajo y los contratos en nuestro país de trabajo son indefinidos. Imagínese lo que hubiéramos podido hacer si hubiéramos tenido la cartera del Ministerio de Vivienda, pero no la hemos tenido", afirma contundente Barbero, señalando e insistiendo en que el PSOE debe "tomarse en serio" esta cuestión de una vez por todas: "Lo de Maricarmen es un punto de inflexión y nuestra paciencia se está agotando", señala la portavoz de Sumar.

Para Sumar, según revela Barbero, "hay una realidad" y es que este martes, "el Consejo de Ministros de un Gobierno de coalición progresista tiene que mirar a la calle y tiene que decir a la ciudadanía: 'Aquí tienes el principio de una norma que necesitas ahora', sin perjuicio de que evidentemente esto no va a solucionar todos los problemas en materia de vivienda, porque, además, tenemos un montón de administraciones del PP que pasan del tema y que no quieren dar soluciones", concluye Barbero.

Y remata: "El Gobierno de coalición progresista tiene que poder mirar de frente, con la cabeza alta, a la ciudadanía que le está pidiendo que adopte medidas urgentes". En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

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