Cuatro miembros de la JEC discrepan con los criterios para las adscripciones por la 'ley de nietos' al dudar de su "correcta" aplicación

Los detalles Según un escrito al que ha tenido acceso laSexta, los cuatro miembros consideran que los criterios "no se han aplicado de modo homogéneo y, sobre todo, no está acreditado que se haya hecho de modo correcto".

Cuatro miembros de la Junta Electoral Central han expresado dudas sobre los criterios aplicados por el organismo para inscribir a los nacionalizados bajo la 'ley de nietos' en el censo electoral. Según un documento firmado por Carlos Vidal, Fernando Marín, Javier Tajadura y Vicente Magro, estos criterios no se han implementado de manera homogénea ni correcta. La Junta Electoral adoptó un acuerdo en julio para establecer criterios uniformes, pero los datos sugieren lo contrario. Además, se ha señalado que el aumento del CERA se realizó sin la documentación adecuada. Los miembros abogan por revisar lo hecho para asegurar la transparencia y confianza en el sistema electoral.

Cuatro miembros de la Junta Electoral Central han cuestionado los criterios aplicados por el citado organismo para realizar las adscripciones al censo de los nacionalizados en virtud de la 'ley de nietos' ya que aseguran que no se han aplicado de forma "correcta".

Según un escrito al que ha tenido acceso laSexta firmado por Carlos Vidal, Fernando Marín, Javier Tajadura y Vicente Magro, los cuatro miembros de la JEC en cuestión han emitido un voto particular dudando de la correcta aplicación que se ha realizado.

"El objetivo y finalidad de la Instrucción debe ser el de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por unanimidad de esta Junta el pasado mes de julio para establecer unos criterios homogéneos. Y, tanto del informe, como de los datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral, se desprende que estos criterios no se han aplicado de modo homogéneo y, sobre todo, no está acreditado que se haya hecho de modo correcto", señalan en el documento que han emitido en relación con el acuerdo adoptado el pasado viernes por la Junta Electoral Central para endurecer los requisitos de inscripción.

"Si aceptamos la premisa que se deduce del informe, entonces estaríamos aceptando que el incremento del CERA en los últimos años, en lo que se refiere a quienes no hayan residido en España, permanezca adscrito a circunscripciones elegidas por los propios interesados, sin que esté acreditado el 'mayor arraigo' exigido por dicha orden. Esas inscripciones se practicaron, según reconoce el informe, sin documentación y con un examen puramente formal; esto es, sin aplicar los requisitos exigidos", han advertido.

"El objetivo no solo es, por tanto, empezar a actuar de un modo sustancialmente diferente, y con respeto escrupuloso de la normativa, sino también revisar lo ya hecho hasta ahora, para dar certidumbre y confianza a la ciudadanía sobre la limpieza, transparencia y garantías de nuestro régimen electoral, que siempre ha mostrado una solidez incuestionable y que no debe debilitarse", han remarcado.

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