Europa arropa a España tras la última amenaza de Trump: recuerda que es un miembro de pleno derecho de la OTAN

El contexto Se ha filtrado un correo interno del Pentágono que sugiere la suspensión de España de la OTAN, algo que no puede decidir EEUU.

Europa ha mostrado su apoyo a España tras la amenaza del gobierno de Donald Trump de suspenderla de la OTAN, algo que la alianza ha aclarado como imposible. Pedro Sánchez ha expresado su tranquilidad y reafirmado la postura de España de colaborar con los aliados dentro de la legalidad internacional, a pesar de las amenazas estadounidenses. Un correo interno del Pentágono sugiere sanciones a países "difíciles" como España, pero no menciona el cierre de bases estadounidenses en Europa. Alemania y Países Bajos han defendido a España como un aliado legítimo de la OTAN, mientras que el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, considera que el correo no refleja la política oficial de EE.UU.

Europa ha arropado a España tras la última amenaza del gobierno de Donald Trump. Según ha publicado 'Reuters' en exclusiva, un correo interno del Pentágono sugiere la suspensión de España de la OTAN. La OTAN se ha apresurado a aclarar que no se puede suspender a un miembro de la Alianza.

Aunque, Pedro Sánchez ha mostrado su "tranquilidad absoluta" sobre esta información, se trata de otro envite de Trump contra España como parte de su campaña contra los socios de la OTAN que se negaron a participar en la guerra de Irán. "Tal vez deberían expulsarlos (España) de la OTAN, francamente", ha afirmado Trump.

Tras hacerse público ese correo, el presidente Sánchez ha dejado claro que, por mucho que EEUU amenace, la postura española no va a cambiar. "Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha comentado desde Chipre, donde ha participado en la reunión informal de los líderes europeos.

EEUU apunta a otros países

Según han contado funcionarios estadounidenses a 'Reuters', existe un correo electrónico interno del Pentágono en el que se exploran opciones para sancionar a esos países calificados como "difíciles". Por ejemplo, también plantea revisar su posición de respaldo a la soberanía de Reino Unido sobre las islas Malvinas frente a Argentina.

Sin embargo, en el mail no se incluye el posible cierre de bases estadounidenses en Europa, otra amenaza de Trump en las últimas semanas.

La OTAN respalda a España

La OTAN ya ha recordado que Trump no puede expulsar ni suspender a España. No obstante, el texto también mencionaba la posibilidad de relegar al país a puestos menos importantes o prestigiosos. En Chipre, Alemania y Países Bajos han salido en defensa de España, asegurando que es un aliado de la OTAN de pleno derecho y que no hay razones para que eso cambie.

"Ese correo electrónico no es, en mi opinión, política oficial del Gobierno estadounidense", ha valorado el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

Aunque no es un comunicado oficial, es un contenido que podría preocupar a Europa, pues el enfado de Trump con Europa no se limita a España. Por ejemplo, hace semanas amenazó con abandonar la Alianza. En este sentido, con el mail, aseguran, quieren enviar una señal contundente para disminuir la "superioridad europea".

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