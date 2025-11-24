Ahora

Las imágenes de su declaración

Las contradicciones de Leire Díez ante el juez: "Hubo una reunión, pero la grabación no la reconozco"

Las dos caras Ante el juez, la presunta fontanera dijo no reconocerse en la grabación con el fiscal Stampa, aunque admitió que hubo una reunión. Curiosamente, en televisión sí que ha hablado de esa conversación.

La exmilitante del PSOE Leire Díez, a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.
La hemos escuchado negar ante los periodistas absolutamente todo y, ahora, también ante el juez. La supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, negó en su declaración como investigada haber cobrado nunca del partido. "Absolutamente no", aseveró. Tampoco reconoce haber hecho gestiones por encargo del PSOE, como obtener información sensible con la que presionar a fiscales y a miembros de la UCO.

De hecho, por negar, negó hasta la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa, en la que se le escucha pedir información sobre el fiscal jefe Anticorrupción a cambio de un favor de las más altas esferas. Grabación que ella sí ha comentado en medios de comunicación. "Reconozco que hubo una reunión, pero la grabación no la reconozco", dijo sin embargo ante el juez.

En cuanto a Pedro Sánchez, niega conocerle -"no, mas allá de los actos electorales de un militante de base que va a un acto de campaña", dijo-, pero sí dice conocer a Santos Cerdán. Con él que llegó a reunirse, según Díez, para ofrecerle información de la guerra de las cloacas de Villarejo contra el PSOE y advertirle de que "podía ser víctima de algunas de esas operaciones". No sería el único partido con el que llegaron a contactar, según su versión: asegura que "en su condición de víctimas también se les facilitó información".

Lo que mantiene la supuesta fontanera, es que era una supuesta periodista cargada de buenas intenciones.

