Las contradicciones de Leire Díez ante el juez: "Hubo una reunión, pero la grabación no la reconozco"

Las dos caras Ante el juez, la presunta fontanera dijo no reconocerse en la grabación con el fiscal Stampa, aunque admitió que hubo una reunión. Curiosamente, en televisión sí que ha hablado de esa conversación.

Leire Díez, conocida como la supuesta fontanera del PSOE, negó ante el juez haber cobrado del partido o realizado gestiones en su nombre, como obtener información para presionar a fiscales y miembros de la UCO. A pesar de la grabación presentada por el fiscal Ignacio Stampa, donde se le escucha pedir información sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Díez negó su autenticidad, aunque admitió haber asistido a la reunión. Sobre Pedro Sánchez, afirmó no conocerle personalmente, pero sí a Santos Cerdán, con quien se reunió para advertirle sobre posibles operaciones en su contra. Además, aseguró que también contactó con otros partidos en su condición de víctimas, describiéndose como una periodista con buenas intenciones.

La hemos escuchado negar ante los periodistas absolutamente todo y, ahora, también ante el juez. La supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, negó en su declaración como investigada haber cobrado nunca del partido. "Absolutamente no", aseveró. Tampoco reconoce haber hecho gestiones por encargo del PSOE, como obtener información sensible con la que presionar a fiscales y a miembros de la UCO.

De hecho, por negar, negó hasta la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa, en la que se le escucha pedir información sobre el fiscal jefe Anticorrupción a cambio de un favor de las más altas esferas. Grabación que ella sí ha comentado en medios de comunicación. "Reconozco que hubo una reunión, pero la grabación no la reconozco", dijo sin embargo ante el juez.

En cuanto a Pedro Sánchez, niega conocerle -"no, mas allá de los actos electorales de un militante de base que va a un acto de campaña", dijo-, pero sí dice conocer a Santos Cerdán. Con él que llegó a reunirse, según Díez, para ofrecerle información de la guerra de las cloacas de Villarejo contra el PSOE y advertirle de que "podía ser víctima de algunas de esas operaciones". No sería el único partido con el que llegaron a contactar, según su versión: asegura que "en su condición de víctimas también se les facilitó información".

Lo que mantiene la supuesta fontanera, es que era una supuesta periodista cargada de buenas intenciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.