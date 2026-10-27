La Audiencia pide al Gobierno que desclasifique los informes sobre la actuación de Marruecos en la entrada de migrantes en Ceuta

Los detalles La magistrada hace constar que la desclasificación debe llevarse a cabo con carácter urgente y en el plazo máximo de 15 días naturales. Indica que todo el material que resulte desclasificado se incorporará en la pieza separada que está declarada secreta.

La jueza María Tardón de la Audiencia Nacional ha solicitado al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos e informes del CNI relacionados con la entrada irregular en Ceuta desde Marruecos a finales de julio. Estos documentos, que incluyen notas e informes desde el 30 de julio, son considerados cruciales para la investigación, ya que podrían esclarecer qué autoridades sabían sobre la entrada masiva prevista y qué decisiones se tomaron. Tardón subraya que la información es vital para determinar la actuación de las autoridades marroquíes y debe desclasificarse urgentemente en un plazo de 15 días para avanzar en la investigación judicial.

La jueza María Tardón de la Audiencia Nacional, encargada de investigar la entrada masiva irregular en Ceuta desde Marruecos a finales de julio, ha acordado elevar una exposición razonada al Consejo de Ministros en la que solicita la desclasificación de una serie documentos e informes relacionados con esta investigación.

Entre otros documentos, la magistrada pide las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio relativos a las investigaciones sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio. En particular, todas las notas e informes clasificados relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha.

La juez subraya que la información solicitada es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado, pues la misma se ha visto vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento y la autoría de ese ataque a la seguridad del Estado es lo que pretende averiguarse con la investigación en curso.

Añade que, en el presente caso, la información interesada es indispensable para el esclarecimiento de los hechos y permitirá determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026.

La jueza explica que esta información "permitirá saber qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos".

Tardón pide una desclasificación urgente y en un plazo máximo de 15 días

La magistrada hace constar que la desclasificación debe llevarse a cabo con carácter urgente y, en todo caso, en el plazo de 15 días naturales e indica que todo el material que resulte desclasificado se incorporará en la pieza separada que está declarada secreta.

"La eventual clasificación de la información solicitada como materia secreta o reservada no constituye un obstáculo jurídico absoluto que impida a este órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para la investigación de hechos presuntamente delictivos", apunta Tardón.

Toda esta documentación, según Tardón, resulta indispensable para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación e imprescindible para la averiguación de la verdad material y el ejercicio efectivo de la potestad jurisdiccional atribuida a jueces y tribunales.

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